Pogledajte što su igrači i stručni stožer Dinama napravili nakon poraza od Genka

U prvom susretu playoffa za osminu finala Europske lige, Dinamo je u četvrtak na svom stadionu Maksimir, pred 10.500 gledatelja, poražen od Genka rezultatom 1-3 (1-2). Ova faza natjecanja uključuje momčadi koje su završile između 9. i 24. mjesta u skupinama Europske lige.

Dinamo je u playoff ušao sa 10 osvojenih bodova, završivši na 23. mjestu, dok je Genk zauzeo 9. poziciju sa šest bodova više. Što se tiče utakmice Dinama i Genka, teški uvjeti možda su usporili igru, teren je bio mokar, kiša je konstantno padala i možda je to bila prednost za Genk, ali igrači Dinama, Mario Kovačević kao trener i čitav stručni stožer, ne traže alibije za poraz. Dinamovci su bili tužni nakon poraza, neki su izgledali utučeno, a utjehu su otišli potražiti i dobili su je podno Dinamovog sjevera.

Naime, kao što je to običaj, igrači Dinama, zajedno s trenerom Marijom Kovačevićem i stručnim stožerom, odlaze podno Dinamovog sjevera i zahvale se Bad Blue Boysima na podršci. Tako je bilo i ovog puta, a Boysi su ih nagradili pjesmom i pljeskom, bez obzira na poraz. Nevjerojatna je ljubav Bad Blue Boysa prema Dinamu. Nekad se u prošlosti u ovakvim situacijama zviždalo, danas takvom nečem nema mjesta. Samo bezvrevna podrška i maksimalna ljubav.

