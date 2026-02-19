Izazvali su skandale: Ovo su najpoznatiji kontroverzni znanstveni eksperimenti u povijesti

Navedeni primjeri ilustriraju opasnosti znanstvenih istraživanja koja zanemaruju temeljna etička načela. Upravo su skandali poput studije u Tuskegeeju potaknuli razvoj suvremenih etičkih kodeksa u medicini i znanosti. Uspostava načela informiranog pristanka, kao i osnivanje neovisnih etičkih povjerenstava za nadzor istraživanja, izravna su posljedica takvih događaja. Ovi mehanizmi danas služe kao ključna zaštita od ponavljanja etičkih prijestupa iz prošlosti, naglašavajući da potraga za znanjem nikada ne smije biti iznad dobrobiti i dostojanstva pojedinca, piše How Stuff Works.

