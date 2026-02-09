Razvijen alat koji će liječnicima pomoći da uoče rane znakove ozbiljne bolesti: 'Imamo priliku'

Male promjene u funkciji bubrega, čak i kada su rezultati testova unutar onoga što liječnici smatraju normalnim, mogu otkriti tko će vjerojatno razviti kroničnu bolest bubrega kasnije u životu. To je zaključak nove studije Karolinska Instituta objavljene u časopisu Kidney International. Na temelju tih nalaza, istraživači su stvorili web-alat osmišljen kako bi pomogao u ranijem otkrivanju rizika i podržao prevenciju prije nego što dođe do ozbiljne štete.

Kronična bolest bubrega je rastući globalni zdravstveni problem koji pogađa otprilike deset do 15 posto odraslih diljem svijeta. Očekuje se da će se do 2040. godine svrstati među pet vodećih uzroka za skraćenje životnog vijeka. Jedan od glavnih izazova je nedostatak široko rasprostranjenog probira. Mnogim pacijentima dijagnoza se postavlja tek nakon što izgube više od polovice funkcije bubrega, kada su mogućnosti liječenja ograničene.

Kako bi se premostio taj jaz, istraživački tim razvio je referentne tablice temeljene na populaciji za procijenjenu brzinu glomerularne filtracije (eGFR), što je najčešća mjera koja se koristi za procjenu zdravlja bubrega. Umjesto oslanjanja na jednu graničnu vrijednost, tablice pokazuju kako se funkcija bubrega pojedinca uspoređuje s drugima iste dobi i spola. Ovaj pristup namijenjen je pomoći liječnicima da ranije prepoznaju povišeni rizik i prije poduzmu preventivne korake, piše Science Daily.

"Inspirirale su nas tablice rasta i težine koje se koriste u pedijatriji, a koje intuitivno pomažu liječnicima da identificiraju djecu s rizikom od pretilosti ili nedovoljnog rasta", kaže prvi autor studije, Yuanhang Yang, postdoktorski istraživač na Odjelu za kliničku znanost i obrazovanje, Södersjukhuset, Karolinska Institutet.

Online kalkulator pomaže liječnicima

Istraživači su tablice distribucije eGFR-a učinili besplatno dostupnima zdravstvenim djelatnicima i izradili online kalkulator koji pokazuje gdje pacijent spada unutar dobnih populacijskih normi. Web kalkulator razvio je doktorand Antoine Creon, a namijenjen je podršci kliničkom donošenju odluka u rutinskoj njezi.

Studija je analizirala zdravstvene podatke više od 1,1 milijuna odraslih osoba u regiji Stockholm u Švedskoj, što predstavlja oko 80 posto stanovnika u dobi između 40 i 100 godina. Gotovo sedam milijuna rezultata eGFR testova prikupljenih između 2006. i 2021. korišteno je za izradu detaljnih distribucija prema dobi i spolu.

Rezultati pokazuju da su razine bubrežne funkcije koje značajno odstupaju od medijana za dob i spol osobe povezane s lošijim zdravstvenim ishodima. Pojedinci čiji je (eGFR) pao ispod 25. percentila bili su izloženi znatno većem riziku od progresije zatajenja bubrega koja zahtijeva dijalizu ili transplantaciju. Istraživači su također primijetili obrazac smrtnosti u obliku slova "U", što znači da su i neobično niski i neobično visoki percentili eGFR povezani s povećanim rizikom od smrti.

Nalazi također ističu praznine u trenutnoj kliničkoj praksi. Među osobama s eGFR iznad 60 ml/min/1,73 m2, ali još uvijek ispod 25. percentila za njihovu dob, samo je jedna četvrtina podvrgnuta dodatnom testiranju na albumin u urinu. Ovaj test je važan za prepoznavanje ranog oštećenja bubrega i usmjeravanje pravovremene intervencije.

"Na primjer, razmotrimo 55-godišnju ženu s eGFR od 80. Većina kliničara ne bi reagirala na takvu naizgled normalnu vrijednost. Međutim, naši grafikoni pokazuju da to odgovara 10. percentilu za žene te dobi i da ima tri puta veći rizik od dijalize u budućnosti. To signalizira priliku za ranije djelovanje", kaže Juan Jesús Carrero, profesor na Odjelu za medicinsku epidemiologiju i biostatistiku Karolinska Institutet.

