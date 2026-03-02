Država prodaje nekretnine, ima tu i zgodnih stanova! Pogledajte sve lokacije, ali i cijene

Državne nekretnine objavile su prvi ovogodišnji javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Zainteresiranim kupcima ponuđeno je ukupno 18 nekretnina, među kojima prevladavaju poslovni prostori, uz manji broj stanova, na lokacijama u Zagrebu, Karlovcu i Varaždinu.

Ponuda obuhvaća nekretnine različitih površina, namjena i stanja, koje uz potrebna ulaganja predstavljaju investicijsku priliku - od manjih stanova do većih poslovnih prostora. Riječ je o nekretninama koje ne ispunjavaju uvjete za programe zakupa, najma ili priuštivog stanovanja te kao takve nisu oportune za Republiku Hrvatsku, ali imaju potencijal.

Početne cijene su procijenjene sukladno tržišnim vrijednostima od strane stalnih sudskih vještaka.

Najskuplji je poslovni prostor u Zagrebu

Tako se, primjerice, cijene kreću od 9.240 eura za poslovni prostor površine 37 četvornih metara u Varaždinu, dok je najviša početna cijena 397.000 eura za poslovni prostor površine 192 četvorna metra u Masarykovoj ulici u Zagrebu. Najveći dio natječaja odnosi se na poslovne prostore, ponajprije u Zagrebu, gdje su ponuđeni prostori različitih veličina i položaja.

Među njima je poslovni prostor površine 30 četvornih metara u Ilici 295/1 s početnom cijenom od 61.100 eura, na Pantovčaku 5 za 40 četvornih metara s početnom cijenom od 70.200 eura, zatim veliki poslovni prostor od 252 četvorna metra u Selskoj cesti 41/1 počevši od 292.000 eura te četiri manja poslovna prostora u nizu u Tratinskoj ulici 43 s početnim cijenama od 42.000 do 67.500 eura.

U ponudi je i poslovni prostor u Vlaškoj 48 početne cijene od 100.000 eura, dok se izvan Zagreba prodaje dvorišni poslovni prostor u centru Karlovca po početnoj cijeni od 15.900 eura te tri poslovna prostora u Varaždinu s početnim cijenama od 9.240 eura, 60.800 eura i 67.400 eura.

Obuhvaćeno i nekoliko stanova

Natječajem je obuhvaćeno i nekoliko stanova površina od cca 14 do 32 četvorna metra, većinom u širem središtu Zagreba. Riječ je o stanovima u Antuna Bauera 28 (od 71.100 eura), Frane Bulića 9 (od 73.500 eura), Jukićevoj 6 (od 52.200 eura), Krajiškoj 7 (od 27.000 eura) te mansardnom stanu u Vlaškoj 48 s početnom cijenom od 33.900 eura.

Zainteresirani kupci nekretnine mogu razgledati u unaprijed određenim terminima između 10. i 13. ožujka 2026., dok se ponude podnose u pisanom obliku. Rok za podnošenje ponuda je 31. ožujka 2026. do 12 sati, a javno otvaranje ponuda održat će se istoga dana u 13:30 sati u prostorijama Državnih nekretnina u Zagrebu, Frana Vrbanića 50.

Jamčevina iznosi 10 posto početne cijene pojedine nekretnine, a najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj koji ponudi najvišu cijenu uz ispunjenje svih uvjeta natječaja. Sve nekretnine prodaju se po načelu „viđeno - kupljeno“.

Detaljne informacije o natječaju, uvjetima sudjelovanja i dokumentaciji dostupne su na mrežnim stranicama Državnih nekretnina.

>>>U našoj galeriji možete pogledati sve nekretnine koje su sada na javnom natječaj, njihove lokacije, površinu, početnu cijenu i jamčevinu, te datume i vrijeme pregleda nekretnine<<<

