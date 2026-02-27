Isplati li se više napraviti kuću ili kupiti stan? Od računice bi vas mogla zaboljeti glava

Isplati li se više graditi ili kupiti? U vrijeme skupih kvadrata, u vrijeme kada u Hrvatskoj cijene rastu brže nego u Europskoj uniji, u vrijeme kada su radovi skuplji nego ikad, provjerili smo je li skuplje napraviti kuću ili kupiti već izgrađen stan.

Ok, ne možete si priuštiti centar grada, ne može nitko od nas, ali možda možete malo sa strane – Kaštela. Imaju sve, najpoznatijeg prvašića, karneval koji uvijek puni naslovnice, a jednog dana i novi most.

"Ako uspijete pronaći zemljište za gradnju i dobiti sve potrebne dozvole sigurno da je jeftinije, ali moram ponovit da je to jedan jako izazovan proces, zemljišta na tržištu nema i područje Solina i područje kaštela, dosta je toga izgrađeno", komentirao je Marin Biliškov, direktor agencije za nekretnine.

Ovo je računica:

Ako ćete graditi kuću od 120 kvadrata, radovi će vas koštati 160.000 eura – papiri 30.000 eura, zemljište od 600 kvadrata, dalje od mora košta 120.000 eura, bliže moru 180 tisuća eura. Gradnja kuće vas dakle ukupno izađe 310 ili 380 tisuća eura. Ako tamo idete kupiti novogradnju isto 120 kvadrata dalje od mora 280 tisuća bliže moru 380 tisuća. Ovo su sve okvirne brojke.

Foto: RTL Direkt

Problemi s izvođačima radova

"Danas kada je građevinska operativa prebukirana jednostavno je vrlo teško i naći izvođača koji je pouzdan i koji će napraviti stvari na vrijeme i u onoj kvaliteti kojoj je potrebno tako da tu često dolazi do novih troškova neplaniranih troškova tako da cijena tu zna biti veća nego kad kupujete stan", kaže direktor građevinske tvrtke Saša Perko.

Ako ćete graditi kuću u Zaprešiću od 120 kvadrata ukupno će vas doći 300.000 eura – kupnja stana iste veličine u novogradnji – 320 tisuća eura.

Foto: RTL Direkt

Naravno, recimo na Trešnjevci ovi brojevi izgledaju dosta drugačije.

"Dobit ćemo da je cijena nekretnine odnosno stana od 100 kvadrata oko 4.500 eura po kvadratu, odnosno ukupno 450.000 eura. S druge strane jedno zemljište na Trešnjevci bi moglo koštati oko 500 eura po kvadratu zemljišta i ako imate zemljište od 500 kvadrata to je 250 tisuća eura za zemljište i ako gradit kuću to je 2.500 eura cijena gradnje, znači sama gradnja 500-600 tisuća eura", kaže Perko.

Kuća u Daruvaru jeftinija ali...

A uvijek možete otići negdje malo dalje od većih sredina. Građevinsko zemljište u Daruvaru od 450 kvadrata košta 15.000 eura – ima struju, vodu, cestu – što vam više treba.

Foto: RTL Direkt

"Stvar je u tome da možda je kuća jeftinija, ali kad gledate koliko to zahtjeva vremena energije truda i živaca od toga da nađete adekvatnu parcelu da vam se to sve zajedno isplati pa onda da ishodite dozvolu nađete izvođače i to sve zajedno privedete kraju i onda je možda kad to sve zbrojite i oduzmete jeftinije kupiti stan", kaže Boro Vujović, vlasnik agencije za nekretnine.

Dakle na pitanje s početka priče graditi ili kupiti – ipak nemamo jasan odgovor. Ustvari imamo, najbolje je naslijediti.