Najkontroverznije Svjetsko do sada: Gore ulice, reprezentacije se povlače, a cijene idu u nebesa

Zajednički napad SAD-a i Izraela na Iran još jednom je dokazao kako se politika i sport itekako miješaju. Liga je prekinuta, brojni su igrači "jedva spasili živu glavu" bježeći iz zemlje, a nastup reprezentacije na Svjetskom prvenstvu je upitan.

Što ako...

Govoreći o mogućem nastupu na Svjetskom prvenstvu, predsjednik Iranskog nogometnog saveza Mehdi Taj poručio je:

"S obzirom na ono što se danas dogodilo i na napad Sjedinjenih Američkih Država, teško je s nadom gledati prema Svjetskom prvenstvu, ali odluku o tome moraju donijeti čelnici sporta."

Stvar dodatno komplicira i bojazan da će predsjednik SAD-a Donald Trump spriječiti iranske nogometaše da uopće dođu u SAD, gdje bi trebali odigrati sve tri utakmice grupne faze u kojoj se nalaze s Belgijom, Novim Zelandom i Egiptom.

Cijela situacija otvara ozbiljna pitanja za FIFA-u, organizatora Svjetskog prvenstva 2026., koje će se igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Ako bi Iran u konačnici odustao ili mu bio onemogućen dolazak, to bi predstavljalo presedan i izazvalo nove političke i sportske napetosti.

Ako bi Iran odstupio, njegovo bi mjesto trebalo pripasti Azijskoj nogometnoj konfederaciji, odnosno Iraku, koji je bio najbolje plasirana reprezentacija u kvalifikacijama koja nije izborila izravan plasman na Mundijal. Irak krajem ožujka igra u interkontinentalnom doigravanju protiv Bolivije ili Surinama, a pobjeda im donosi plasman na veliko natjecanje.

To otvara mogućnost da Irak ne mora ni igrati tu utakmicu ili da dobije mjesto Irana čak i ako izgubi protiv Bolivije ili Surinama, piše popularni X profil Football Meets Data.

Tu je i opcija da Irak ide izravno u skupinu G te da njegovo mjesto u interkontinentalnom play-offu preuzme reprezentacija koja je od Iraka izgubila u zadnjem kolu azijskog doigravanja - Ujedinjeni Arapski Emirati.

Kontroverze

Cijela situacija je veoma ozbiljna, a stvar komplicira i činjenica da bi Iran u slučaju prolaska skupine mogao igrati protiv SAD-a već u prvom krugu play-offa.

Kada tome dodamo cijene ulaznica i situaciju u Meksiku, dolazimo do zaključka da je ovo možda i najkontroverznije Svjetsko prvenstvo do sada, i sigurno jedno od najkompliciranijih u smislu same organizacije.

Veoma tužno, ali samo nastavak trenda koji vidimo već duže vrijeme. Od ekoloških pitanja 2014. i Brazila, preko Putinove Rusije i robovskih uvjeta 2022. A tek nam slijedi Svjetsko prvenstvo u Saudijskoj Arabiji.

