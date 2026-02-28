Svjetsko prvenstvo je pred vratima, a država je u ratu: FIFA i vlasti uvjeravaju u sigurnost

GRAĐANI PROSVJEDUJU /

Malo više od sto dana dijeli nas od početka Svjetskog prvenstva u nogometu koje će se ove godine održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a rasprava o tome treba li uopće biti održano sve je glasnija.

Brojni navijači ozbiljno strahuju za vlastitu sigurnost u Meksiku, gdje već više od tjedan dana traje rat između narkokartela i države nakon likvidacije narkobosa El Manchea.

Iako vlasti uvjeravaju u sigurnost Meksika, Svjetski kup u skokovima u vodu već je otkazan. Kako Meksiko izgleda uoči početka najvećeg sportskog događaja na svijetu, pogledajte u prilogu Helene Barić.