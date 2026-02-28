Što je ovo?! Čudesni pogodak Lurija Tavaresa gledat ćete više puta: Ovo je za TV špice

U tijeku je utakmica 24. kola SuperSport HNL-a između Varaždina i Hajduka. Na poluvremenu je 1-1, a nakon fenomenalnih škarica kapetana Hajduka Marka Livaje, pred kraj poluvremena je i Varaždin dao svoj doprinos raspravi za potez kola.

Riječ je o pogotku reprezentativca Zelenortskih Otoka Iurija Tavaresa iz 40. minute.

Tavares je ostao "sam kao duh" na lijevoj strani i iz prve, "Oršićevski", opalio s dvadesetak metara u suprotne rašlje za poravnanje rezultat na 1-1. Potez vrijedan divljenja, koji se može "pogledati tisuću puta", možete vidjeti OVDJE.

