Pogledajte fenomenalnu asistenciju Livaje za vodstvo Hajduka

U tijeku je utakmica 24. kola SuperSport HNL-a između Varaždina i Hajduka. Napeta je to utakmica budući da je Hajduk još uvijek u borbi za naslov prvaka, a Varaždin u borbi za Europu.

Hajduku se za tu utakmicu u prvu postavu vratio kapetan Marko Livaja, koji je odmah pokazao zašto ga mnogi smatraju najboljim igračem HNL-a posljednjih pet godina. U 23. minuti Hajduk je poslao loptu u šesnaesterac, koja je nakon nekoliko neuspješnih pokušaja obje momčadi da je zahvate stigla do Livaje. On je loptu škaricama spustio za Rebića, koji je pogodio za 0-1.

