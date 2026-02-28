FREEMAIL
NAKLON DO PODA

Pogledajte fenomenalnu asistenciju Livaje za vodstvo Hajduka

Pogledajte fenomenalnu asistenciju Livaje za vodstvo Hajduka
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

U 23. minuti Hajduk je poslao loptu u šesnaesterac, koja je nakon nekoliko neuspješnih pokušaja obje momčadi da je zahvate stigla do Livaje. On je loptu škaricama spustio za Rebića, koji je pogodio za 0-1

28.2.2026.
19:06
Sportski.net
Sime Zelic/PIXSELL
U tijeku je utakmica 24. kola SuperSport HNL-a između Varaždina i Hajduka. Napeta je to utakmica budući da je Hajduk još uvijek u borbi za naslov prvaka, a Varaždin u borbi za Europu.

Hajduku se za tu utakmicu u prvu postavu vratio kapetan Marko Livaja, koji je odmah pokazao zašto ga mnogi smatraju najboljim igračem HNL-a posljednjih pet godina. U 23. minuti Hajduk je poslao loptu u šesnaesterac, koja je nakon nekoliko neuspješnih pokušaja obje momčadi da je zahvate stigla do Livaje. On je loptu škaricama spustio za Rebića, koji je pogodio za 0-1.

Nevjerojatan potez kapetana Hajduka pogledajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia o Siguru: 'S*anja se događaju, nije nikoga ubio'

