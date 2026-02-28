Kontroverzni američki reper ima 26 godina, a dobio je 13. dijete: Kad tek vidite koliko žena ima...

Američki reper Kentrell DeSean Gaulden (26), poznatiji kao NBA YoungBoy, dobio je svoje 13. dijete. Glazbenik i njegova supruga Jazlyn Mychelle Hayes dobili su treće zajedničko dijete, a vijest o proširenju obitelji ubrzo je odjeknula društvenim mrežama, gdje su mnogi izrazili čuđenje zbog činjenice da je u tako mladoj dobi zasnovao veliku obitelj.

Sretnu vijest reper je podijelio s obožavateljima putem kratke videoobjave na svom Instagram profilu. Na snimci je prikazana njegova supruga Jazlyn u bolničkom krevetu nedugo nakon poroda. "Moja gangsterica je rodila", prokomentirao je YoungBoy, prije nego što je upitao suprugu kako je. "Osjećam olakšanje", odgovorila je.

Proširena obitelj s deset žena

Par, koji je u braku od siječnja 2023., dobio je djevojčicu. Trudnoću su nagovijestili još u srpnju prošle godine u stihovima jedne od njegovih pjesama.

YoungBoy sa suprugom Jazlyn ima i kćer Alice (4) i sina Klemenzu Trua (3). S ovom prinovom, reperov broj biološke djece povećao se na 13, a kako navode američki mediji, dobio ih je s deset različitih žena. Sa samo šesnaest godina je dobio prvog sina, Kaydena. Njegova obiteljska situacija dodatno je složena jer odgaja i sina Kamrona, iako je DNK test potvrdio da mu nije biološki otac. Djeca su često dio njegovog javnog imidža te se pojavljuju u glazbenim spotovima, poput onih za pjesme "Kacey Talk" i "Purge Me".

Vijest o prinovi stigla je u razdoblju nakon što se YoungBoy suočio s posljedicama federalnih optužbi za oružje, zbog kojih je godinama bio u kućnom pritvoru i pod strogim pravnim nadzorom. Unatoč velikom broju djece, reper je prije dvije godine izazvao kontroverzu izjavom da "nije osobito entuzijastičan" oko uloge oca, što je u kontrastu s njegovom životnom situacijom.

