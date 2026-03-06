Što radi elita kada izbije sukob: Jedna od najbogatijih Srpkinja krije se u luksuznom bunkeru?

Nekadašnja Miss Jugoslavije iz 1998. Jelena Jakovljević, danas poznata kao Jelena Bin Drai, godinama živi u Dubaiju gdje se udala za arapskog biznismena Saida bin Draija i izgradila obitelj i karijeru.

Zbog sukoba na Bliskom istoku, turisti pokušavaju na sve načine vratiti se u svoju zemlju, dok bogata elita koja živi u tom području spas od raketa i dronova traži u podzemnim bunkerima i skloništima unutar svojih luksuznih vila. Među njima je navodno i obitelj Bin Drai, doznaje Kurir.

Prema informacijama do kojih je spomenuti srpski portal došao od izvora s terena, Jelena i njena obitelj su, odmah nakon početka sukoba, otišli u specijalni bunker unutar svoje vile.

''Kuća obitelji Bin Drai na Palm Jumeiri jedna je od najskupljih i najopremljenijih u tom dijelu grada. Vrijedi nekoliko stotina milijuna eura, a u podrumu te vile nalazi se i specijalni bunker ili sklonište. To je kao neka vrsta tzv. sigurne sobe. Taj prostor nikada nisu morali koristiti, ali kada su dronovi počeli padati u blizini njihove vile, odmah su odlučili otići tamo dok se situacija, koja je postajala sve napetija, ne smiri. Ove prostorije u rezidenciji napravljene su kao mjera predostrožnosti, prvenstveno zbog straha od otmica ili oružanih napada, no sada su iznenada dobile svoju pravu, neočekivanu svrhu, osobito jer bi napadi na UAE mogli nastaviti i u narednim danima'', rekao je izvor za Kurir.

Podsjetimo, Jelena Jakovljević ponijela je titulu Miss Jugoslavije 1998. godine, a tri godine kasnije preselila se u Dubai, gdje je ubrzo postala jedno od najtraženijih modnih lica. Ondje je upoznala Saida bin Draija, s kojim se vjenčala 2007. godine.

Jelena i Said bin Drai imaju četvero djece, kćer Asyju te sinove Hilala, Hamdana i Rashida. Iako djeca nose tradicionalna arapska imena, Jelena naglašava da to nije stvar izbora nego kulture. Obitelj Bin Drai živi na Palm Jumeirahu u raskošnoj vili s privatnom plažom. No, Jelena ističe da im luksuz nije bio prioritet.

