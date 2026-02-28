Šokirana Lana Jurčević objavila snimku ultrazvuka i zapitala se: 'Jesam luda?'

Pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević (41) podijelila je na svom Instagram profilu snimku ultrazvuka svoje kćeri, izazvavši značajnu pažnju javnosti.

Naime, Jurčević, koja je u visokom stupnju trudnoće, ukazala je na neobičan detalj na snimci, što je potaknulo brojne reakcije i komentare njezinih pratitelja.

Neobičan obris na snimci ultrazvuka

Na snimci, koja prikazuje 3D ultrazvuk, pjevačica je usmjerila pažnju na specifičan obris vidljiv pored fetusa. U opisu objave, Jurčević je izrazila vlastitu nesigurnost oko interpretacije viđenog, napisavši: "Jesam luda? Sve je moguće… pa tako i to", čime je potaknula svoje pratitelje na raspravu.

Jurčević je u videu usporedila spomenuti obris s umjetničkim prikazima lica Isusa Krista, navodeći uočljivu sličnost. Ta je interpretacija izazvala brojne reakcije i otvorila prostor za duhovna tumačenja među njezinim pratiteljima.

Objava je izazvala velik broj komentara, a značajan dio pratitelja izrazio je podršku pjevačici. U komentarima su prevladavale poruke podrške i vjerskog karaktera: "Nek Vas Bog čuva". Druga osoba je napisala: "Neka čuva od svakoga zla, bebicu, tebe i cijelu obitelj".

"U pravu si Lana. I mene podsjeća na Kristovo lice", komentirala je jedna pratiteljica.

Lana s dugogodišnjim partnerom Filipom Kratofilom u travnju očekuje drugu kćer. Par već ima kćer Maylu Lily, rođenu u studenom 2023. godine, a Jurčević na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz svog obiteljskog života i majčinstva.

