Iran objavio zastrašujuću snimku: Ovime napadaju SAD?

Iran je objavio snimku za koju tvrdi da prikazuje podzemne tunele Revolucionarne garde pune dronova i drugog oružja namijenjenog napadima na američke baze u regiji. Snimku je prvotno objavila iranska državna novinska agencija Fars.

Na videu se vide dugi redovi bespilotnih letjelica poredanih unutar tunela, a neke su već postavljene na lansirne rampe. Zidovi podzemnog kompleksa ukrašeni su iranskim zastavama i portretima vrhovnog vođe, preminulog ajatolaha Alija Hameneija.

Snimka također sadrži prizore lansiranja raketa i dronova s više lokacija, a kao mete su prikazani ciljevi za koje agencija Fars navodi da predstavljaju "američke baze".

I dalje nije poznato kada je i gdje točno snimka nastala. Također se ne zna prikazuje li snimka upravo to oružje koje je Iran koristio u svom odgovoru na spomenute napade.