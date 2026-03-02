FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Promo /

Digitalno bankarstvo koje štedi vrijeme i novac malim poduzetnicima

Digitalno bankarstvo koje štedi vrijeme i novac malim poduzetnicima
×
Foto: PROMO

2.3.2026.
11:23
Promo
PROMO

Voditi mali biznis danas znači svakodnevno preuzimati više uloga odjednom. Mikro, mali i srednji poduzetnici istodobno razvijaju proizvode i usluge, brinu o prodaji i marketingu, organiziraju operativu, upravljaju timovima te donose ključne financijske odluke. U takvom okruženju vrijeme je jedan od najvrjednijih resursa, a pouzdani partneri postaju važan oslonac stabilnosti i rasta.

Upravo iz te potrebe nastao je Uplift, Mastercardov projekt koji kroz edukaciju, mentorstvo i partnerske suradnje podupire razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Hrvatskoj. U sklopu tog programa, Uplift preporučuje RBA pakete poslovnog računa, s posebnim naglaskom na RBA FlexiBIZ BONUS paket, namijenjen obrtnicima i malim poduzetnicima koji žele brzo, jednostavno i potpuno digitalno upravljati svojim financijama.

RBA FlexiBIZ BONUS: sve ključne usluge u jednom paketu

RBA FlexiBIZ BONUS paket objedinjuje osnovne bankarske usluge u jedinstvenu mjesečnu naknadu od 20 eura, uz dodatnu promotivnu pogodnost - 12 mjeseci bez naknade za vođenje računa prilikom online ugovaranja. Na taj način poduzetnici ostvaruju uštedu već u prvoj godini poslovanja i mogu brzo aktivirati račun bez dolaska u poslovnicu.

Paket uključuje poslovni račun, Business Mastercard debitnu karticu te mobilno i internetsko bankarstvo mojaRBA, dostupno 24 sata dnevno. U cijenu su uključeni interni i eksterni platni nalozi putem digitalnih kanala, što omogućuje jednostavno upravljanje platnim prometom, sigurnu online kupnju i mobilno plaćanje.

Dodatnu fleksibilnost donosi i 75 posto popusta na upisninu za Business Mastercard kreditnu karticu, dok je poduzetnicima koji posluju s inozemstvom dostupna i digitalna platforma za kupoprodaju deviza po povoljnijim uvjetima.

„RBA poslovni paket olakšava mi posao“

Koliko pouzdan financijski partner znači malim poduzetnicima, najbolje potvrđuju njihova iskustva. Među njima je i Anja Gorup, bivša marketingašica koja je nakon deset godina rada u korporacijama pokrenula vlastiti posao na Braču, gdje danas proizvodi jedinstveno Maslinino ulje.

Digitalno bankarstvo koje štedi vrijeme i novac malim poduzetnicima
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

„Kao mali poduzetnik, jako često nailazim na izazov da dobavljači nemaju razumijevanja za nas koji radimo s manjim količinama i nemamo još velike brojke, a baš u toj fazi rasta nam treba podrška koja nije ‘šablonska’. Upravo zato smatram da je iznimno važno imati partnere koji razumiju specifične potrebe malih poduzetnika i nude fleksibilna rješenja, čak i dok se tek gradimo“, ističe Anja.

Dodaje kako joj je posebno važno imati banku koja razumije stvarni život poduzetnika i ne promatra poslovanje isključivo kroz brojke, već kroz funkcionalnost i konkretnu podršku.

„Firmu sam otvorila u doba pandemije, potpuno online, i tada mi je bilo ključno da i bankovni dio mogu riješiti fleksibilno i na daljinu. Najbliža opcija koja je to tada omogućavala bila je RBA u Splitu. To mi je tada značilo sve, mogla sam otvoriti račun bez komplikacija i bez stalnog odlaska u poslovnicu. Danas praktički sve rješavam putem mobilne aplikacije. Korisnička podrška mi je uvijek bila dostupna i učinkovita. Sve ide glatko i po dogovoru“, kaže Anja.

S njom se slaže i Maja Jurgec, koja vodi Obiteljsko pčelarstvo Trstenjak u Čakovcu u sklopu kojeg razvija i brend Beessentials.

Digitalno bankarstvo koje štedi vrijeme i novac malim poduzetnicima
Foto: Marko Todorov

„Financijska stabilnost ključna je za dugoročno planiranje, osobito u djelatnosti poput pčelarstva koje uvelike ovisi o vanjskim uvjetima. Suradnja s RBA bankom omogućuje mi bolji uvid u financijske okvire poslovanja i sigurnije planiranje ulaganja. Posebno mi znači dostupnost osobnog bankara, od samog otvaranja poslovnog računa uz unaprijed dogovoren termin, bez čekanja u poslovnici, do mogućnosti digitalnog otvaranja računa bez naknade prvih 12 mjeseci. Uz otvorenu komunikaciju o planovima i specifičnostima mog poslovanja te jednostavan pristup mobilnoj aplikaciji, imam brz i pregledan uvid u financije. Proizvodi i rješenja prilagođeni su mojim potrebama, što mi olakšava planiranje likvidnosti, investicija i svakodnevnog poslovanja“, objašnjava Maja.

Dodatne pogodnosti za sigurnije poslovanje

Dodatnu vrijednost FlexiBIZ BONUS paketu daju i posebne pogodnosti poput ORYX asistencije i programa „Drugi auto“, koji osiguravaju pomoć i zamjensko vozilo u nepredviđenim situacijama. Time se smanjuje rizik prekida poslovanja i osigurava kontinuitet rada.

Paket je moguće ugovoriti u potpunosti online, što dodatno ubrzava otvaranje računa i početak korištenja usluga. Poduzetnicima su dostupna i online rješenja za financiranje, uključujući kredit za obrtna sredstva.

Kombinacija digitalnog ugovaranja, osobnog bankara, uključenih transakcija, kartičnih pogodnosti i prve godine bez naknade čini RBA FlexiBIZ BONUS paket snažnim alatom za sve koji žele stabilnu financijsku osnovu i učinkovitije upravljanje poslovanjem.

Više informacija o RBA FlexiBiz BONUS programu, kao i brojne inspirativne poduzetničke priče možete pronaći na stranici uplift.hr, dok se poslovni račun može otvoriti već danas popunjavanjem online zahtjeva na poveznici.

Još iz rubrike
SNIMKE BORILAČKOG SPEKTAKLA GLEDAJ SAMO NA VOYO
Kaufland
Pročitaj i ovo
najčitanije
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx