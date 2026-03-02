Digitalno bankarstvo koje štedi vrijeme i novac malim poduzetnicima

Voditi mali biznis danas znači svakodnevno preuzimati više uloga odjednom. Mikro, mali i srednji poduzetnici istodobno razvijaju proizvode i usluge, brinu o prodaji i marketingu, organiziraju operativu, upravljaju timovima te donose ključne financijske odluke. U takvom okruženju vrijeme je jedan od najvrjednijih resursa, a pouzdani partneri postaju važan oslonac stabilnosti i rasta.

Upravo iz te potrebe nastao je Uplift, Mastercardov projekt koji kroz edukaciju, mentorstvo i partnerske suradnje podupire razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Hrvatskoj. U sklopu tog programa, Uplift preporučuje RBA pakete poslovnog računa, s posebnim naglaskom na RBA FlexiBIZ BONUS paket, namijenjen obrtnicima i malim poduzetnicima koji žele brzo, jednostavno i potpuno digitalno upravljati svojim financijama.

RBA FlexiBIZ BONUS: sve ključne usluge u jednom paketu

RBA FlexiBIZ BONUS paket objedinjuje osnovne bankarske usluge u jedinstvenu mjesečnu naknadu od 20 eura, uz dodatnu promotivnu pogodnost - 12 mjeseci bez naknade za vođenje računa prilikom online ugovaranja. Na taj način poduzetnici ostvaruju uštedu već u prvoj godini poslovanja i mogu brzo aktivirati račun bez dolaska u poslovnicu.

Paket uključuje poslovni račun, Business Mastercard debitnu karticu te mobilno i internetsko bankarstvo mojaRBA, dostupno 24 sata dnevno. U cijenu su uključeni interni i eksterni platni nalozi putem digitalnih kanala, što omogućuje jednostavno upravljanje platnim prometom, sigurnu online kupnju i mobilno plaćanje.

Dodatnu fleksibilnost donosi i 75 posto popusta na upisninu za Business Mastercard kreditnu karticu, dok je poduzetnicima koji posluju s inozemstvom dostupna i digitalna platforma za kupoprodaju deviza po povoljnijim uvjetima.

„RBA poslovni paket olakšava mi posao“

Koliko pouzdan financijski partner znači malim poduzetnicima, najbolje potvrđuju njihova iskustva. Među njima je i Anja Gorup, bivša marketingašica koja je nakon deset godina rada u korporacijama pokrenula vlastiti posao na Braču, gdje danas proizvodi jedinstveno Maslinino ulje.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

„Kao mali poduzetnik, jako često nailazim na izazov da dobavljači nemaju razumijevanja za nas koji radimo s manjim količinama i nemamo još velike brojke, a baš u toj fazi rasta nam treba podrška koja nije ‘šablonska’. Upravo zato smatram da je iznimno važno imati partnere koji razumiju specifične potrebe malih poduzetnika i nude fleksibilna rješenja, čak i dok se tek gradimo“, ističe Anja.

Dodaje kako joj je posebno važno imati banku koja razumije stvarni život poduzetnika i ne promatra poslovanje isključivo kroz brojke, već kroz funkcionalnost i konkretnu podršku.

„Firmu sam otvorila u doba pandemije, potpuno online, i tada mi je bilo ključno da i bankovni dio mogu riješiti fleksibilno i na daljinu. Najbliža opcija koja je to tada omogućavala bila je RBA u Splitu. To mi je tada značilo sve, mogla sam otvoriti račun bez komplikacija i bez stalnog odlaska u poslovnicu. Danas praktički sve rješavam putem mobilne aplikacije. Korisnička podrška mi je uvijek bila dostupna i učinkovita. Sve ide glatko i po dogovoru“, kaže Anja.

S njom se slaže i Maja Jurgec, koja vodi Obiteljsko pčelarstvo Trstenjak u Čakovcu u sklopu kojeg razvija i brend Beessentials.

Foto: Marko Todorov

„Financijska stabilnost ključna je za dugoročno planiranje, osobito u djelatnosti poput pčelarstva koje uvelike ovisi o vanjskim uvjetima. Suradnja s RBA bankom omogućuje mi bolji uvid u financijske okvire poslovanja i sigurnije planiranje ulaganja. Posebno mi znači dostupnost osobnog bankara, od samog otvaranja poslovnog računa uz unaprijed dogovoren termin, bez čekanja u poslovnici, do mogućnosti digitalnog otvaranja računa bez naknade prvih 12 mjeseci. Uz otvorenu komunikaciju o planovima i specifičnostima mog poslovanja te jednostavan pristup mobilnoj aplikaciji, imam brz i pregledan uvid u financije. Proizvodi i rješenja prilagođeni su mojim potrebama, što mi olakšava planiranje likvidnosti, investicija i svakodnevnog poslovanja“, objašnjava Maja.

Dodatne pogodnosti za sigurnije poslovanje

Dodatnu vrijednost FlexiBIZ BONUS paketu daju i posebne pogodnosti poput ORYX asistencije i programa „Drugi auto“, koji osiguravaju pomoć i zamjensko vozilo u nepredviđenim situacijama. Time se smanjuje rizik prekida poslovanja i osigurava kontinuitet rada.

Paket je moguće ugovoriti u potpunosti online, što dodatno ubrzava otvaranje računa i početak korištenja usluga. Poduzetnicima su dostupna i online rješenja za financiranje, uključujući kredit za obrtna sredstva.

Kombinacija digitalnog ugovaranja, osobnog bankara, uključenih transakcija, kartičnih pogodnosti i prve godine bez naknade čini RBA FlexiBIZ BONUS paket snažnim alatom za sve koji žele stabilnu financijsku osnovu i učinkovitije upravljanje poslovanjem.

Više informacija o RBA FlexiBiz BONUS programu, kao i brojne inspirativne poduzetničke priče možete pronaći na stranici uplift.hr, dok se poslovni račun može otvoriti već danas popunjavanjem online zahtjeva na poveznici.