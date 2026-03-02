Pijana (59) u zoru prošla kroz crveno, ali nije daleko stigla: Evo koliko je napuhala

Vozačica iz Zagreba skupo je platila pijanu vožnju i prolazak kroz crveno u nedjelju, nakon koje ju je policija uhvatila, a sud joj oduzeo vozačku dozvolu na dva mjeseca.

Osim toga, opalili su ju po džepu s 1.710 eura kazne.

Zagrebačka policija izvijestila je da je 59-godišnja vozačica malo prije pet sati ujutro na Trnju, u Ulici Grada Vukovara vozila automobil zagrebačkih tablica u smjeru istoka. Dolaskom do raskrižja s Miramarskom cestom, prošla je kroz crveno.

Policajci su je uočili kod kućnog broja 84 i zaustavili. "Obavljenim nadzorom vozila i vozača utvrdili su da upravlja pod utjecajem od 2,24 g/kg alkohola u organizmu. Vozačica je uhićena i smještena u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva nakon čega je dovedena na nadležni prekršajni sud", izvijestila je policija.

Policija je u optužnom prijedlogu predložila da ju se kazni s 1.710 eura novčane kazne i da jj se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca, što je sud djelomično prihvatio.

Vozačica mora platiti 1.710 eura kazne, a bez vozačke dozvole ostala je na dva mjeseca.

