Znamo koliko je Hrvata na Bliskom istoku, ministarstvo upozorava: 'Brojka je puno veća'

Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenule su opsežnu vojnu operaciju protiv Irana u subotu rano ujutro. Iran je odmah uzvratio napadima na Izrael, ali i na američke baze i srtateške ciljeve u zaljevskim zemljama poput Katara, Kuvajta, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije. Dron je jutros pogodio i američku bazu na Cipru. Letovi su otkazani, a strani državljani "zatočeni" na kriznim područjima.

Kakva je situacija s Hrvatima na Bliskom istoku, pitali smo MVEP. Naglasili su kako u svjetlu eskalacije sigurnosne situacije na Bliskom istoku, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske poziva hrvatske državljane na pojačan oprez te na pravodobno informiranje.

Sva aktualna upozorenja i konzularne informacije dostupne su na Konzularnom portalu Ministarstva koje možete pronaći OVDJE.

Pratite situaciju u zemlji

"Na navedenoj stranici građani mogu odabirom države provjeriti sigurnosna upozorenja i preporuke te utvrditi koje je diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Hrvatske nadležno za pružanje konzularne pomoći te pronaći telefonski broj i e-mail adresu", rekao je glasnogovornik Ivan Marić.

Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske u regiji u pripravnosti su te aktivno prate situaciju u državama koje pokrivaju.

"Naši djelatnici u Zagrebu i u regiji Bliskog istoka u uskom su i redovitom kontaktu s partnerima u Europskoj uniji radi razmjene informacija i koordinacije, uključujući i u pogledu mogućih repatrijacija, ako okolnosti na terenu to budu dopuštale i ako se tako odluči, kao što je primjerice bilo i tijekom pandemije COVID-19", dodao je.

Na pitanje koliko je Hrvata s prijavljenim prebivalištem i boravištem, naveli su brojke kojima raspolažu i naglasili da je realna brojka uvijek veća zbog, primjerice, turista koji su se tamo zatekli.

U kojoj državi je koliko Hrvata?

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) – oko 2000

Katar – oko 500

Bahrein – oko 40

Kuvajt – oko 100

Saudijska Arabija – oko 170

Oman – oko 110

Izrael – oko 100

Što je s turistima?

"Za UAE, ali i za naveden države, svim hrvatskim državljanima koji trenutno borave u UAE preporučamo da do daljnjega borave u zatvorenom prostoru, podalje od prozora, te izbjegavaju kretanje otvorenim prostorima ili velika okupljanja. U slučaju prekida komunikacijskih veza ostanite na sigurnom i čekajte uspostavu signala za nove informacije", naglasio je Marić te zamolio sve državljane koji se trenutno nalaze u UAE da dostave svoje podatke na registar.dubai@mvep.hr, a za druge države da se jave nadležnom diplomatskom-konzularnom predstavništvu.

"Ako se u toj državi ne nalazi diplomatsko ili konzularno predstavništvo RH, sukladno članku 23. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, državljani Republike Hrvatske koji se nalaze u trećoj zemlji u kojoj Republika Hrvatska nema svoje diplomatsko ili konzularno predstavništvo imaju pravo zatražiti konzularnu zaštitu od diplomatskih ili konzularnih predstavništava bilo koje druge države članice Europske unije, pod istim uvjetima kao i državljani te države", dodaje.

Ministar je u kontaktu s kolegama

Na OVOJ poveznici mogu se pronaći diplomatsko-konzularna predstavništva, podaci za kontakt te informacije o tome za koje su države zadužena diplomatsko-konzularna predstavništva

Također, ministar Gordan Grlić Radman telefonski je u kontaktu sa svojim kolegama iz regije, između ostaloga iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, sa zamjenikom predsjednika Vlade i ministrom vanjskih poslova Abdullahom bin Zayedom Al Nahyanom, kako bi razmijenio informacije o sigurnosnoj situaciji i zaštiti hrvatskih državljana. Objave možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Earlier this afternoon, I held a phone call with UAE Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs @ABZayed. I was informed about the response by the Iranian side over the past 24 hours, including missile strikes on the Emirates.



I expressed my serious concerns and full… pic.twitter.com/k79mdIcHry — Gordan Grlić Radman (@grlicradman) March 1, 2026

I spoke today with Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the State of Qatar @MBA_AlThani_. We exchanged views on the dramatic escalation in the Middle East, calling for restraint and responsible conduct by all actors. Diplomacy and dialogue are essential to ensuring… pic.twitter.com/DpO1JZWIHo — Gordan Grlić Radman (@grlicradman) March 1, 2026

This morning, I spoke by phone with my Omani counterpart, Foreign Minister @badralbusaidi. We shared deep concern over the recent escalation and unprecedented developments. Oman has long played an important mediating role, consistently emphasizing the importance of diplomatic… pic.twitter.com/kpwLHmh4aS — Gordan Grlić Radman (@grlicradman) March 1, 2026

POGLEDAJTE VIDEO: Ljudi se skrivaju, eksplozije preplavile Bliski istok: 'Svi smo u skloništu - žene, djeca...'