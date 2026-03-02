Znamo koliko je Hrvata na Bliskom istoku, ministarstvo upozorava: 'Brojka je puno veća'
Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske u regiji u pripravnosti su te aktivno prate situaciju u državama koje pokrivaju
Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenule su opsežnu vojnu operaciju protiv Irana u subotu rano ujutro. Iran je odmah uzvratio napadima na Izrael, ali i na američke baze i srtateške ciljeve u zaljevskim zemljama poput Katara, Kuvajta, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije. Dron je jutros pogodio i američku bazu na Cipru. Letovi su otkazani, a strani državljani "zatočeni" na kriznim područjima.
Kakva je situacija s Hrvatima na Bliskom istoku, pitali smo MVEP. Naglasili su kako u svjetlu eskalacije sigurnosne situacije na Bliskom istoku, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske poziva hrvatske državljane na pojačan oprez te na pravodobno informiranje.
Sva aktualna upozorenja i konzularne informacije dostupne su na Konzularnom portalu Ministarstva koje možete pronaći OVDJE.
Pratite situaciju u zemlji
"Na navedenoj stranici građani mogu odabirom države provjeriti sigurnosna upozorenja i preporuke te utvrditi koje je diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Hrvatske nadležno za pružanje konzularne pomoći te pronaći telefonski broj i e-mail adresu", rekao je glasnogovornik Ivan Marić.
Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske u regiji u pripravnosti su te aktivno prate situaciju u državama koje pokrivaju.
"Naši djelatnici u Zagrebu i u regiji Bliskog istoka u uskom su i redovitom kontaktu s partnerima u Europskoj uniji radi razmjene informacija i koordinacije, uključujući i u pogledu mogućih repatrijacija, ako okolnosti na terenu to budu dopuštale i ako se tako odluči, kao što je primjerice bilo i tijekom pandemije COVID-19", dodao je.
Na pitanje koliko je Hrvata s prijavljenim prebivalištem i boravištem, naveli su brojke kojima raspolažu i naglasili da je realna brojka uvijek veća zbog, primjerice, turista koji su se tamo zatekli.
U kojoj državi je koliko Hrvata?
- Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) – oko 2000
- Katar – oko 500
- Bahrein – oko 40
- Kuvajt – oko 100
- Saudijska Arabija – oko 170
- Oman – oko 110
- Izrael – oko 100
Što je s turistima?
"Za UAE, ali i za naveden države, svim hrvatskim državljanima koji trenutno borave u UAE preporučamo da do daljnjega borave u zatvorenom prostoru, podalje od prozora, te izbjegavaju kretanje otvorenim prostorima ili velika okupljanja. U slučaju prekida komunikacijskih veza ostanite na sigurnom i čekajte uspostavu signala za nove informacije", naglasio je Marić te zamolio sve državljane koji se trenutno nalaze u UAE da dostave svoje podatke na registar.dubai@mvep.hr, a za druge države da se jave nadležnom diplomatskom-konzularnom predstavništvu.
"Ako se u toj državi ne nalazi diplomatsko ili konzularno predstavništvo RH, sukladno članku 23. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, državljani Republike Hrvatske koji se nalaze u trećoj zemlji u kojoj Republika Hrvatska nema svoje diplomatsko ili konzularno predstavništvo imaju pravo zatražiti konzularnu zaštitu od diplomatskih ili konzularnih predstavništava bilo koje druge države članice Europske unije, pod istim uvjetima kao i državljani te države", dodaje.
Ministar je u kontaktu s kolegama
Na OVOJ poveznici mogu se pronaći diplomatsko-konzularna predstavništva, podaci za kontakt te informacije o tome za koje su države zadužena diplomatsko-konzularna predstavništva
Također, ministar Gordan Grlić Radman telefonski je u kontaktu sa svojim kolegama iz regije, između ostaloga iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, sa zamjenikom predsjednika Vlade i ministrom vanjskih poslova Abdullahom bin Zayedom Al Nahyanom, kako bi razmijenio informacije o sigurnosnoj situaciji i zaštiti hrvatskih državljana. Objave možete pronaći na sljedećim poveznicama:
POGLEDAJTE VIDEO: Ljudi se skrivaju, eksplozije preplavile Bliski istok: 'Svi smo u skloništu - žene, djeca...'