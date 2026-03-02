FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'ŽALOSNO JE...' /

Oglasilo se Iransko veleposlanstvo u Zagrebu: Poslali oštru poruku 'dvoličnim državama'

Oglasilo se Iransko veleposlanstvo u Zagrebu: Poslali oštru poruku 'dvoličnim državama'
×
Foto: AHMADVAND/Sipa Press/Profimedia

Hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova osudilo je u nedjelju iranske osvetničke napade na zemlje Perzijskog zaljeva

2.3.2026.
11:57
Hina
AHMADVAND/Sipa Press/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Iransko veleposlanstvo u Zagrebu osudilo je u ponedjeljak "kukavički i gnusni atentat na vodstvo Islamske Republike" te prozvalo "određene države za dvoličnost" u reakciji na vojne operacije Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana.

"Izrazito je žalosna činjenica da su određene države zauzele dvoličan stav u svom odgovoru na snažne vojne napade izraelskog i američkog režima na Iran koji su rezultirali tragičnom smrću civila uključujući mnoge žene i djecu", priopćilo je iransko veleposlanstvo, dodajući da "oni pojedinci ili države koje pozdravljaju vojne akcije američko-izraelske osovine trebaju biti svjesni da bi se takva američka politika teroriziranja mogla jednog dana usmjeriti protiv njih".

Veleposlanstvo je navelo da napadi SAD-a i Izraela na Iran "krše Članak 2(4) Povelje Ujedinjenih naroda i jasna su oružana agresija na Islamsku Republiku Iran" te da Iran "ima pravo odgovoriti prema Članku 51. Povelje Ujedinjenih naroda". 

Iransko veleposlanstvo u Zagrebu također osuđuje što je Iran napadnut usred diplomatskih pregovora sa SAD-om o nuklearnom programu. 

Reakcija hrvatskog Ministarstva vanjskih poslova 

"Unatoč tome što smo bili uvjereni da Sjedinjene Države i izraelski režim namjeravaju izvršiti još jedan vojni udar, ponovno smo stupili u pregovore kako bismo međunarodnom sustavu i svim zemljama svijeta dokazali pravednost iranskog naroda i pokazali nelegitimnost bilo kakvog izgovora za napad", dodaju u priopćenju. 

Američko-izraelski napadi, u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hamenei, pokrenuti su u subotu ujutro, a Iran je uzvratio osvetničkim napadima na Izrael i susjedne zemlje u kojima se nalaze američke vojne baze. 

Hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova osudilo je u nedjelju iranske osvetničke napade na zemlje Perzijskog zaljeva i objavilo da posebno prati što se zbiva s brojnim Hrvatima koji ondje žive.

"Žalimo što su nepopustljivost i nedostatak kredibiliteta iranskih vlasti u pregovorima o zaustavljanju njihovog vojnog nuklearnog programa doveli do velike vojne intervencije Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana", objavio je MVEP na X-u.

"Ključno je spriječiti daljnje krvoproliće i zaštititi civile, uz puno poštovanje međunarodnog i humanitarnog prava", dodao je MVEP, osuđujući "iranske napade odmazde balističkim raketama na susjedne zemlje, koji riskiraju daljnju regionalnu eskalaciju".

POGLEDAJTE VIDEO: Letica za RTL Danas: 'Iranske službe su zakazale, meta je bila laka! Hamenei nije imao nikakve šanse'

IranBliski IstokNapadIzraelSadZagrebVeleposlanstvo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx