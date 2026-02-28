Tko je iranski vođa Ali Hamenei? Zbog njegove bi smrti mogao započeti džihad

U američko-izraelskom napadu na Iran, poginuo je vrhovni vođa Ali Hamenei, rekao je visoki izraelski dužnosnik za Reuters.

Iz Irana zasad nema službene potvrde sve demantiraju, a prema tvrdnjama izraelskih medija, njegovo tijelo pronađeno je u ruševinama palače.

Tri desetljeća na vlasti

Ali Hamenei (86) vladao je Iranom od 1989. godine, kada je nakon smrti Ruholaha Homeinija preuzeo doživotnu funkciju vrhovnog vođe. Kao najviši autoritet u političkom i vjerskom sustavu, kontrolirao je oružane snage, sigurnosne službe, pravosuđe i ključne političke odluke.

Tijekom tri desetljeća na vlasti preživio je studentske prosvjede 1999., masovne nemire 2009., val pobuna 2019. te pokret "Žena, život, sloboda" 2022. i 2023., izazvan smrću Mahse Amini u pritvoru. Svaki put režim je odgovorio represijom.

Njegova vladavina obilježena je čvrstom kontrolom, oslanjanjem na Revolucionarnu gardu (IRGC) i trajnom konfrontacijom sa Sjedinjenim Državama i Izraelom. Odbijao je priznati Izrael i podupirao savezničke skupine diljem Bliskog istoka.

'Snaga zemlje je u jedinstvu'

Tijekom dvanaestodnevnog rata u lipnju 2025., kada je Izrael izveo dosad najdublje udare unutar Irana, Hamenei je bio prisiljen skrivati se. Rat je razotkrio ozbiljne sigurnosne propuste i prodor stranih obavještajnih službi u iranske strukture.

Unatoč tome, u javnim obraćanjima isticao je da Iran neće pokleknuti. Povodom 47. godišnjice Islamske revolucije tvrdio je da je revolucija "spasila Iran od stranog utjecaja" i da je snaga zemlje u jedinstvu.

No analitičari su posljednjih mjeseci ocjenjivali da mu je položaj krhkiji nego ikada, osobito zbog gospodarskih problema, sankcija i rastućeg nezadovoljstva stanovništva.

Tko će ga naslijediti?

Ako se potvrdi njegova smrt, pitanje nasljedstva postaje ključno. Prema ustavu, Vijeće stručnjaka imenuje novog vrhovnog vođu. U političkim krugovima godinama se spekulira o njegovu sinu Modžtabi Hameneiju, koji iz sjene upravlja očevim uredom i uživa snažnu potporu tvrdolinijaša.

Revolucionarna garda, kao najmoćnija institucija u zemlji, mogla bi imati presudnu ulogu u tranziciji. Američka CIA ranije je procjenjivala da bi, u slučaju smrti Hameneija, vlast mogli konsolidirati upravo tvrdolinijaši iz IRGC-a.

Iranski parlament je u siječnju poručio da bi svaki napad na vrhovnog vođu značio "objavu rata cijelom islamskom svijetu" i mogao potaknuti proglašenje džihada.

