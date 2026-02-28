Tko je iranski vođa Ali Hamenei? Zbog njegove bi smrti mogao započeti džihad
Ali Hamenei (86) vladao je Iranom od 1989. godine, kada je nakon smrti Ruholaha Homeinija preuzeo doživotnu funkciju vrhovnog vođe
U američko-izraelskom napadu na Iran, poginuo je vrhovni vođa Ali Hamenei, rekao je visoki izraelski dužnosnik za Reuters.
Iz Irana zasad nema službene potvrde sve demantiraju, a prema tvrdnjama izraelskih medija, njegovo tijelo pronađeno je u ruševinama palače.
Tri desetljeća na vlasti
Ali Hamenei (86) vladao je Iranom od 1989. godine, kada je nakon smrti Ruholaha Homeinija preuzeo doživotnu funkciju vrhovnog vođe. Kao najviši autoritet u političkom i vjerskom sustavu, kontrolirao je oružane snage, sigurnosne službe, pravosuđe i ključne političke odluke.
Tijekom tri desetljeća na vlasti preživio je studentske prosvjede 1999., masovne nemire 2009., val pobuna 2019. te pokret "Žena, život, sloboda" 2022. i 2023., izazvan smrću Mahse Amini u pritvoru. Svaki put režim je odgovorio represijom.
Njegova vladavina obilježena je čvrstom kontrolom, oslanjanjem na Revolucionarnu gardu (IRGC) i trajnom konfrontacijom sa Sjedinjenim Državama i Izraelom. Odbijao je priznati Izrael i podupirao savezničke skupine diljem Bliskog istoka.
'Snaga zemlje je u jedinstvu'
Tijekom dvanaestodnevnog rata u lipnju 2025., kada je Izrael izveo dosad najdublje udare unutar Irana, Hamenei je bio prisiljen skrivati se. Rat je razotkrio ozbiljne sigurnosne propuste i prodor stranih obavještajnih službi u iranske strukture.
Unatoč tome, u javnim obraćanjima isticao je da Iran neće pokleknuti. Povodom 47. godišnjice Islamske revolucije tvrdio je da je revolucija "spasila Iran od stranog utjecaja" i da je snaga zemlje u jedinstvu.
No analitičari su posljednjih mjeseci ocjenjivali da mu je položaj krhkiji nego ikada, osobito zbog gospodarskih problema, sankcija i rastućeg nezadovoljstva stanovništva.
Tko će ga naslijediti?
Ako se potvrdi njegova smrt, pitanje nasljedstva postaje ključno. Prema ustavu, Vijeće stručnjaka imenuje novog vrhovnog vođu. U političkim krugovima godinama se spekulira o njegovu sinu Modžtabi Hameneiju, koji iz sjene upravlja očevim uredom i uživa snažnu potporu tvrdolinijaša.
Revolucionarna garda, kao najmoćnija institucija u zemlji, mogla bi imati presudnu ulogu u tranziciji. Američka CIA ranije je procjenjivala da bi, u slučaju smrti Hameneija, vlast mogli konsolidirati upravo tvrdolinijaši iz IRGC-a.
Iranski parlament je u siječnju poručio da bi svaki napad na vrhovnog vođu značio "objavu rata cijelom islamskom svijetu" i mogao potaknuti proglašenje džihada.
