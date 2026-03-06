Misionarke su uspjele! Hrvatska će liječiti teško ozlijeđene djevojčice iz Afrike

Dvije djevojčice, Machoura (12) i Kevine (7) štićenice hrvatskih misionarki u Beninu zadobile su teške opekline nakon što su, poput mnoge izgladnjele afričke djece, prodavale na ulici gorivo. Državne bolnice odbile su pomoći ozlijeđenim sestričnama pa su im prvu pomoć pružili misionari.

Volonterka Josipa Galić, suradnica misionarki, upoznala je djevojčice u vrijeme Božića prošle godine te ih odlučila dovesti u Hrvatsku na liječenje. No svemu se ispriječila birokracija u Beninu. Djevojčice su imale probleme s dokumentima, za 24 sata objašnjava Josipa Galić.

"Nije ni čudo s obzirom na državu. Imali smo problema s ishođenjem dokumenata za njihov dolazak. Očevi su umrli, nisu imali smrtne listove, pa su upisani pogrešni podaci", kaže Galić.

A onda se napokon sve pokrenulo pa su u noći na petak Machoura i Kevine poletjele prema Hrvatskoj.

Časna sestra Ivančica Fulir, misionarka Marijinih sestara čudotvorne medaljice u Beninu na svom Facebook profilu u četvrtak se javila s aerodroma. "Krenuli smo popodne oko 14h iz kuće. Put do Zagreba će trajati oko 29-30h. Vjerujemo ako nas je Gospodin doveo do ovog momenta pratit će nas i dalje", napisala je.

Višemjesečna borba i put u Hrvatsku

Borba s birokracijom je bila dugotrajna, a djevojčice su cijelo vrijeme od stradavanja pod skrbi hrvatskih misionarki. Sestra Ivančica Fulir i sestra Dorotea Dundjer brinule su o njihovim ozljedama te ih pripremale za put u Hrvatsku, piše 24 sata.

"Liječnici s Rebra pomagali su cijelo vrijeme sa savjetima oko tretiranja ozljeda", kaže humanitarka Josipa Galić te dodaje kako starija djevojčica ima ozbiljnu ranu na ramenu koja nikako ne zacjeljuje.

"Riječ je o praktički otvorenoj rani na koju utječu te sitne mikročestice prašine. Liječnici iz Hrvatske savjetovali su da se stavljaju vazelinske gaze i da se prije toga rana dezinficira", kazala je Galić za 24 sata dodajući kako joj je sestra Ivančica rekla da su se bolovi ipak smanjili.

U plan liječničke skrbi oko djevojčica onoga trena kad stignu u Hrvatsku uključen je cijeli tim hrvatskih liječnika.

"Kad se djevojčice malo za vikend odmore, idući tjedan će ići na pregled u Kliniku za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević'. Nakon infektološke obrade, ako sve bude u redu, liječenje bi se nastavilo u KBC-u Rebro. To je zasad dogovor između liječnika. Iskazali su dobru namjeru i volju", kaže Galić.

Što se tiče Hrvatske, tu je, kazala je, sve bilo spremno za njihov dolazak. "Troškove liječenja zasad nije moguće procijeniti. Ne mogu znati visinu troškova dok ih liječnici ne pregledaju. No podrška građana i institucija je izvrsna", objašnjava Galić.

Volonterka je u međuvremenu dobila i podršku Ministarstva vanjskih i europskih poslova kako bi se olakšao put djevojčicama prema Hrvatskoj.

