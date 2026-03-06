Sjajna Nika došla do Velikog globusa i rekorda, tu nije kraj slavlju u obitelji

Nika Prevc dominirala je drugim natjecanjem u Lahtiju osiguravši svoju 16. pobjedu sezone i postavivši novi rekord u Svjetskom kupu u skijaškim skokovima za žene.

Dvadesetogodišnja Slovenka trijumfirala je u Finskoj, kao i dan ranije, s uvjerljivom prednošću ispred dvostruke olimpijske prvakinje Anne Odine Ström iz Norveške i Japanke Nozomi Maruyama.

Sa svojom 38. pobjedom u Svjetskom kupu i 16. mjestom u 28 natjecanja ove zime, Prevc je nadmašila Japanku Saru Takanashi, koja je prethodno držala rekord s 15 pobjeda u sezoni 2013./14. Prevc, koja je u četvrtak osigurala svoju treću uzastopnu ukupnu pobjedu u Svjetskom kupu, dominirala je natjecanjem oko sat vremena vožnje sjeverno od Helsinkija skokovima od 130 i 128.5 metara, pobijedivši s 14.5 bodova prednosti ispred Ström. Maruyama je zaostajala 29.9 bodova.

Prevc je došla do trećeg Velikog kristalnog globusa zaredom što je prije nje uspjelo je samo Adamu Malyszu koji je to uspio u periodu od 2001. do 2003. godine, te Maren Lundby koja je bila najbolja od 2018. do 2020. godine.

Već u petak bi i Veliki globus u muškoj konkurenciji mogao stići u kuću Prevc. Domen od 14:30 sati ima priliku osigurati ukupnu pobjedu u Svjetskom kupu.

