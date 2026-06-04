Misa i procesija okupile stotine vjernika: Pogledajte kako je protekla proslava Tijelova

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'DOGODILO SE ČUDO' /

A nova regulacija prometa uz radove, na snazi je sada jer je u gradu, zbog produljenog vikenda, manje prometa. Blagdan je Tijelova, jednog od najvažnijih blagdana Katoličke crkve kojim se slavi ustanovljenje euharistije.

Posebno svečano bilo je u Ludbregu, gradu u kojem Tijelovo ima poseban značaj jer svoje korijene vuče iz euharistijskog čuda koje se ovdje, prema predaji, dogodilo prije više stoljeća.

Kako je protekla proslava blagdana koji okuplja brojne vjernike, doznala je Mia Franceković. Više pogledajte u prilogu.