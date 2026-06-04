Što je zapravo Vučić rekao u Crnoj Gori? Priznao je pogrešku svojih suradnika

Najviši europski dužnosnici stižu u Crnu Goru, domaćinu sastanka lidera Zapadnog Balkana s čelnicima EU-a. Ne bojim se prijetnji - poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uoči samita i to nakon što mu je Sigurnosna služba savjetovala da ne putuje.

Bili smo uživo u Tivtu gdje je reporterka RTL-a Danas Dajana Šošić.

Dajana što je rekao Vučić kad je stigao u Crnu Goru?

Aleksandar Vučić je na neki način reterirao, priznao je da su njegovi suradnici odgovorni, da su organizirali dolazak ovog čartera uoči samita no tvrdi, nije riječ o kriminalcima već je riječ o aktivistima. Zapitao se, ako je riječ o kriminalcima, zbog čega nisu odmah ovdje uhićeni već su čarterom vraćeni natrag. No, priznao je pogrešku svojih suradnika odnosno, njihovu pogrešnu procjenu u ovom slučaju. Također je ponovno spominjao određene klanove koji mu prijete, ali je rekao da se ovdje osjeća sigurno:

"Oni nisu imali oružje, nisu imali ništa ružno, ništa uvredljivo protiv bilo koga. Njima nisu našli ni palicu, bokser niti bilo što. Notorna je laž da je riječ o nekakvim kriminalcima, riječ je o aktivistima koji su trebali unijeti, zakačiti neke bannere, neka čuda naravno, znajući, na teritorij na koji idu da su zato, najvećim dijelom muškarce.. Destabilizacija, hibridno ratovanje, toliko je pretjerano, besmisleno", rekao je Vučić o deportiranim Srbima.

Na samitu sudjeluje i premijer Plenković. Što ovaj sastanak donosi Crnoj Gori i zemljama Zapadnog Balkana?

Upravo je Crna Gora najviše napredovala na svom europskom putu. Iz te zemlje čuli smo danas poruke kako očekuju da će ući u EU do 2028. S druge strane, vidjeli smo što se tiče Srbije, izvješće odbora za vanjsku politiku parlamenta koji oštro kritizira tu zemlju i smatraju kako ona formalno tvrdi da želi u Europsku uniju, ali ne radi dovoljno u praksi da bi se to zaista i ostvarilo.

Kritizirali su je i po pitanju medija, vladavine prava te po pitanju odnosa prema organiziranom kriminalu. Ono što će također ovdje biti u fokusu je plan rasta iz 2023. kojim se nastoji više integrirati ove zemlje u Uniju, osobito po pitanju gospodarstva, financija te pitanju obrane i sigurnosti.

Njemački kancelar je dva tjedna uoči samita predstavio novi model proširenja - što bi taj model mogao značiti za zemlje zapadnog Balkana?

U prvom redu odnosi se na Ukrajinu i prema tom modelu koji on predlaže, Ukrajina bi dobila status pridruženog članstva. Što se tiče zemalja zapadnog Balkana, one bi dobile status promatrača. Što se tiče hrvatske Vlade, oni kažu kako pozdravljaju svaku politiku proširenja, ali kako nisu za ovaj model jer smatraju da svaka zemlja treba napredovati prema jednakim kriterijima i u skladu sa svojim zaslugama.

Inače, Francuska i Njemačka dolaze ovdje sa dokumentom "Zamah proširenju" kojim smatraju kako dosadašnji model ne daje dovoljno motivacije kandidatkinjama, tako da je to nešto o čemu će zasigurno ovdje biti riječi.