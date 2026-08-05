Jedan metar za svaku godinu slobode: Ronioci napravili simboličan čin za Oluju

Danas u 5.00 sati ujutro more je bilo mirno, a nebo još potpuno tamno. U tom trenutku, točno kada je prije 31 godinu započela Oluja, ronioci su uronili u dubinu od točno 31 metra - jedan metar za svaku godinu slobode.

Foto: ERK Leut Blace/Net.hr

Članovi Ekološko-roniteljskog kluba Leut iz Blaca, zajedno s braniteljima i aktivnim pripadnicima Hrvatske vojske, ponijeli su pod more tri zastave: hrvatsku trobojnicu, zastavu legendarne 4. gardijske brigade i zastavu kluba. Zastavu "Pauka" ustupili su im veterani 4. gardijske brigade DNŽ, čime su i oni, iako nisu ronili, bili dio ovog snažnog čina sjećanja.

Foto: ERK Leut Blace/Net.hr

Među roniocima bili su i oni koji su prošli Domovinski rat i oni koji danas nose odoru Hrvatske vojske. Generacije povezane istom zastavom, istim sjećanjem i istom zahvalnošću prema Domovini. Sve je realizirano uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja.

Foto: ERK Leut Blace/Net.hr

Nikad nećemo zaboraviti

U tišini na 31 metru dubine, gdje se čuje samo dah i otkucaji srca, odali su počast svim braniteljima. Onima koji su otišli i onima koji još uvijek nose ožiljke rata. Onima koji su vjerovali kada je bilo najteže.

"Nismo htjeli velike riječi ni spektakl. Htjeli smo gestu. Jednostavnu, iskrenu i duboku - baš kao more u koje smo uronili. 5. kolovoza nije samo datum. To je dan kada je Hrvatska prodisala. Dan kada je zastava ponovno zavijorila tamo gdje joj je mjesto.

Hvala veteranima 4. gardijske brigade Dnž što su nam povjerili svoju zastavu. Hvala svim braniteljima i aktivnim vojnicima koji su s nama dijelili ovaj trenutak. Hvala Ministarstvu hrvatskih branitelja Republike Hrvatske na potpori. Hvala što danas možemo roniti u miru, pod vlastitom zastavom. Nikad nećemo zaboraviti. Nikad nećemo prestati biti zahvalni", stoji u objavi.