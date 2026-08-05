Senj obasjale stotine baklji: Prizori u čast braniteljima oduševili građane
Bakljama, pjesmom i zajedničkim okupljanjem Senjani su još jednom pokazali da s ponosom čuvaju uspomenu na poginule hrvatske branitelje
Senj je uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice VRO Oluja odao počast svima koji su svoje živote utkali u slobodu Hrvatske.
Stotine upaljenih baklji u ponoć su obasjale senjsku luku i rive te stvorile dojmljiv prizor u čast hrvatskim braniteljima i svim sudionicima stvaranja neovisne Hrvatske, piše Lika club.
Bakljadu je organizirala navijačka skupina Garage Boys Senj, a pridružili su joj se brojni građani raspoređeni duž cijele luke.
Koncert 'Domovini s ljubavlju'
Prije bakljade na Trgu biskupa Mirka Ogrizovića održan je koncert "Domovini s ljubavlju", na kojem su nastupili senjski izvođači. Hrvatsku himnu izvela je Tea Španić, dok su domoljubne pjesme izveli Klapa Senjkinje, sastavi Skala i Bonaca te duo Tamara i Špika.
Koncertu su nazočili i članovi senjske Udruge branitelja Uskok-Senj.
Počast poginulim braniteljima
Obilježavanje je počelo dan ranije koncertom Klape Cambi na senjskom Potoku, gdje se okupilo nekoliko stotina građana.
Bakljama, pjesmom i zajedničkim okupljanjem Senjani su još jednom pokazali da s ponosom čuvaju uspomenu na poginule hrvatske branitelje.