Senj obasjale stotine baklji: Prizori u čast braniteljima oduševili građane

Senj je uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice VRO Oluja odao počast svima koji su svoje živote utkali u slobodu Hrvatske.

Stotine upaljenih baklji u ponoć su obasjale senjsku luku i rive te stvorile dojmljiv prizor u čast hrvatskim braniteljima i svim sudionicima stvaranja neovisne Hrvatske, piše Lika club.

Foto: Lika club

Bakljadu je organizirala navijačka skupina Garage Boys Senj, a pridružili su joj se brojni građani raspoređeni duž cijele luke.

Koncert 'Domovini s ljubavlju'

Prije bakljade na Trgu biskupa Mirka Ogrizovića održan je koncert "Domovini s ljubavlju", na kojem su nastupili senjski izvođači. Hrvatsku himnu izvela je Tea Španić, dok su domoljubne pjesme izveli Klapa Senjkinje, sastavi Skala i Bonaca te duo Tamara i Špika.

Foto: Lika club

Koncertu su nazočili i članovi senjske Udruge branitelja Uskok-Senj.

Počast poginulim braniteljima

Obilježavanje je počelo dan ranije koncertom Klape Cambi na senjskom Potoku, gdje se okupilo nekoliko stotina građana.

Bakljama, pjesmom i zajedničkim okupljanjem Senjani su još jednom pokazali da s ponosom čuvaju uspomenu na poginule hrvatske branitelje.