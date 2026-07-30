Slovenac glisirao 50 metara od obale pa dobio masnu kaznu: 'Malo smo se zanijeli'

Pojačana akcija nadzora sigurnosti plovidbe "Sigurna plovidba 2026." ovih se dana istodobno provodi duž cijelog Jadrana, a Lika Club proveo je dan s posadom Lučke kapetanije Senj kako bi prikazao kako izgledaju kontrole na moru.

Tijekom akcije zabilježeni su prekršaji zbog glisiranja preblizu obali, provedeni detaljni pregledi plovila te istaknuta važnost poštivanja sigurnosnih pravila.

Kako prenosi Lika Club, na novoj službenoj brodici Lučke kapetanije Senj, koja je u njihov sastav ušla krajem prošle godine, bili su voditelji brodice Tomislav Zrinski i Mladen Šojat te inspektor sigurnosti plovidbe Marino Krmpotić. Tijekom plovidbe prema Krku pojasnili su što sve obuhvaća akcija pojačanog nadzora.

Foto: LIKA KLUB

Najčešći prekršaj

"Kontrolira se dokumentacija broda i posade, adekvatna oprema, ispravnost brodice. Ne smije biti prekrcaja. Također, u noćnim uvjetima i u slučaju glisiranja iznad 20 čvorova obvezni su sigurnosni pojasevi. Ipak, u ljetnim mjesecima najčešća kažnjavanja su za glisiranje unutar 300 metara od obale", kazao je za Lika Club Tomislav Zrinski.

Nedugo potom posada je sirenom zaustavila drugu brodicu zbog glisiranja svega 50 metara od obale. Vlasnik plovila, slovenski državljanin koji ljeta provodi u Klenovici, priznao je pogrešku.

"Doista mi nije bila namjera izigravati frajera. Nismo bili kraj plaže, već kraj stijena gdje nikad nema kupača, pa smo se malo zanijeli", rekao je.

Ako kaznu plati u roku od osam dana, ona će iznositi 280 eura.

Foto: LIKA KLUB

Pravila koja mnogi zaboravljaju

Inspektor sigurnosti plovidbe Marino Krmpotić za Lika Club podsjetio je na pravila koja bi svi sudionici u pomorskom prometu trebali znati.

"Plivači se smiju udaljiti od obale do 100 metara, sa SUP-ovima je dozvoljeno do 300 metara, dok je, s druge strane, vozačima brodica glisiranje dozvoljeno tek nakon 300 metara."

Dodao je kako ronilac mora biti označen crveno-bijelom plutačom, a sva plovila dužna su ga zaobići na udaljenosti od najmanje 50 metara.

Govoreći o važnosti poštivanja propisa, Zrinski se prisjetio jedne od najtežih nesreća na tom području.

"Prije nekoliko godina kraj Grgura je poginuo 23-godišnji mladić, profesionalni ronioc. Ronio je propisno označen plutačom i nepoznata brodica ga je zahvatila. Do danas nije utvrđeno tko mu je oduzeo život."

Foto: LIKA KLUB

'Školski' pregled brodice

Tijekom akcije zaustavljena je i tročlana obitelj iz Zagreba koja ljetuje u Crikvenici. Njihova brodica pokazala se primjerom kako bi plovilo trebalo biti opremljeno.

"Supruga je pravnica, slijedila je pravilnik od riječi do riječi. Prva pomoć je osvježena, bačeno je sve čemu je istekao rok i zamijenjeno novim sadržajem", ispričali su.

Dodali su i da se komplet prve pomoći mora pregledati svake tri godine.

"Prva pomoć se svake tri godine mora prekontrolirati u ljekarni i to košta 100 eura."

Kako navodi Lika Club, djelatnici Lučke kapetanije nakon pregleda komentirali su kako već dulje vrijeme nisu naišli na tako uredno opremljenu brodicu.

Foto: LIKA KLUB

Više od pola milijuna eura kazni

Iz Lučke kapetanije istaknuli su da ove sezone nisu imali većih akcija spašavanja.

"Uglavnom smo imali SUP-ove koje je bura odnijela. I tu primjećujemo napredak. Prije je toga bilo puno više. Znali smo doći baš u zadnji tren. Stresan je i odgovoran ovaj posao."

Dodali su i da je Lučka kapetanija posljednjih godina znatno modernizirana.

"Kapetanija se dosta modernizirala u zadnjih nekoliko godina. Raspolaže i dronom, tako da i to doprinosi i akcijama spašavanja i ovakvim sigurnosnim akcijama."

Foto: LIKA KLUB

Prema podacima koje prenosi Lika Club, na području Rijeke i osam lučkih kapetanija s pripadajućim ispostavama od početka godine do 9. srpnja spašeno je više od 350 osoba, dok je šest osoba smrtno stradalo. U istom razdoblju prošle godine spašeno je 496 osoba, a evidentirano je 17 smrtnih slučajeva.

Lučki kapetan Nenad Bugarin rekao je za Lika Club kako se ovogodišnji inspekcijski podaci još obrađuju, no očekuju se rezultati slični prošlogodišnjima. Tijekom prošle godine obavljeno je više od 7.300 pregleda, a naplaćeno je više od 519.500 eura kazni.