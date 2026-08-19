'Bojim se da nitko ovo neće nadmašiti': Ivan Magla rekao što misli o hrvatskoj glazbenoj sceni

Razgovarali smo s domaćim influencerom Ivanom Maglom (28) čiji temarski partyji postaju sve popularniji diljem Hrvatske. Bilo da je riječ o pop-himnama Taylor Swift, klasicima ABBA-e ili hitovima Severine i Jelene Rozge, ovi partyji okupljaju stotine mladih željnih vrhunske zabave. Ivan nam je otkrio njegov stav o domaćoj glazbenoj sceni te svoje mišljenje o tome može li hrvatska konkurirati glazbenim velesilama poput SAD-a.

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Odakle ljubav prema glazbi i koncertima i koji je apsolutno najbolji koncert na kojem ste bili?

Od malena gajim ljubav prema pop kulturi i pokazivao sam interes za to - a s godinama kako sam krenuo zarađivati svoj novac, mogao sam si priuštiti odlaske na sve više koncerata. Najbolji koncert, odnosno turneja, ikada je bio Eras Tour (Taylor Swift)- otišao sam na nekoliko koncerata u SAD-u i Europi tijekom 2023 i 2024 - bojim se da nikad ništa ne bude nadmašilo tu turneju.

Od svih, i mrtvih i živih, glazbenika na čiji biste koncert htjeli ići?

Ono što mi je prvo palo na pamet kad sam pročitao pitanje jest Toše Proeski - da mogu nekako vratiti vrijeme i otići na jedan koncert - to bi vjerojatno bilo to. Od živih glazbenika - volio bih da se meksička grupa RBD/Rebelde opet okupi i dođe u Europu.

Mislite li da Hrvatska može konkurirati svjetskim koncertnim lokacijama i privući više svjetskih zvijezda?

Apsolutno! Pa i prije su kod nas dolazile velike svjetske zvijezde - nikada mi neće biti jasno što se točno dogodilo da smo se tako unazadili? Dolazili su i Bieber, Beyonce, Britney, Gaga, Shakira … drago mi je da su nedavno bili i Ed Sheeran, Dua Lipa, Avril i sada Lorde - ali da se primijetiti kako ipak Pula prednjači s pop koncertima u odnosu na Zagreb.

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Koje su, po Vama, najbolje lokacije u Hrvatskoj za održavanje koncerata?

Mislim da Arena Zagreb ima sve što je potrebno za koncerte s većom produkcijom - ali volim otići i u Pulu na koncerte, ipak je to jedan poseban i drugačiji ugođaj. Na hipodromu nisam nikada bio na koncertu pa ne bih mogao prokomentirati, žao mi je da nemamo jedan veliki ozbiljan stadion gdje bi mogli biti potencijalna stanica najvećih svjetskih glazbenih turneja.

Koji event u Hrvatskoj smatrate primjerom dobre organizacije?

Svidjelo mi se kako se organizirao koncert Jakova Jozinovića u Areni - to bih naveo kao jedan dobar primjer.

Na koji način se po Vama razlikuju svjetski pjevači i koncerti od domaćih te postoji li nešto na što bi se glazbenici s domaće estrade trebali ugledati na one svjetske kada govorimo o održavanju koncerata?

Mislim da se naši izvođači teško povezuju s publikom, fali konceptualnih albuma, prepoznatljivog zvuka, sve manje se ulaže u dobre spotove za pjesme i često ‘samo’ kupe nečiju pjesmu, fali autobiografskih elemenata, nečeg što bi stvorilo nekakvu poveznicu slušatelja s izvođačem. Naši izvođači sve manje rade ikakve smislene turneje - obično imaju gaže gdje proberu najveće hitove i tu i tamo ubace neku novi pjesmu i tako vrte godinama. S druge strane, sve više mladih priča engleski/španjolski te ostale svjetske jezike pa su domaćim izvođačima i ti strani konkurencija. Taylor Swift je zaista dobar primjer kako se povezati s fanovima kroz njenu interakciju s njima putem društvenih mreža i uživo, davanjem zagonetki o tome što će sljedeće napraviti, dobar je tekstopisac koji ima mogućnost pisati o svojim specifičnim iskustvima na način da se i dalje mnogi slušatelji mogu s njima poistovjetiti.

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Za kojeg hrvatskog glazbenika mislite da može doseći svjetsku prepoznatljivost i velike stadione kao što je na primjer Wembley?

Bez namjere da umanjim ičiji rad, vrijednost ili uspjeh - mislim da još nemamo takvu osobu. Nije da nemamo talenata - nego smatram da ljudi premalo riskiraju. Volio bih vidjeti nekog poput Sergeja Božića, Petra Brkljačića, ToMe da se okušaju u nečem novom i drugačijem.

Mislite li da je pjevanje na hrvatskom jeziku velika barijera svjetskoj slavi?

Je - definitivino je.

Kako biste opisali trenutačno stanje event scene u Hrvatskoj?

U Zagrebu? Jako dobra situacija - nikad bolja rekao bih. Ostatak Hrvatske? Ne baš toliko. U par navrata smo pokušali raditi malo drugačije evente koje su ljudi iz ostalih gradova tražili putem društvenih mreža - međutim na primjeru Varaždina kad se nešto i organiziralo, pokazalo se ono tipično da ljudi na društvenim mrežama uvelike znaju samo kritizirati postojeću situaciju i “kod nas se ništa ne događa zanimljivo, uvijek jedno te isto svaki vikend“ i onda kad dođeš i napraviš nešto novo - ljudi se ne pojave i ne pruže podršku na jedan jedini način koji je za event bitan - a to je dolazak.

Foto: Instagram

Koji tipovi evenata trenutačno najbolje prolaze u Hrvatskoj?

Sportski i glazbeni - odnosno utakmice i koncerti.

Jesu li danas važniji sadržaj i kvaliteta ili "instagramabilnost" događaja?

Bilo bi dobro spojiti i jedno i drugo, ali zna se što je važnije:)