'Znao sam da ću ovdje završiti' Da je Toše Proeski živ, ova gesta oborila bi ga s nogu

Pjevač Toše Proeski do posljednjeg je dana života aktivno sudjelovao u obnovi manastira Preobraženja Gospodnjeg, smještenog u blizini njegova rodnog Kruševa u Sjevernoj Makedoniji, zajedno s ocem i prijateljima. Upravo zbog njegove predanosti, narod je ovu svetinju odavno prozvao “Tošinim manastirom”. Bio je veliki vjernik, a izgradnja ovog mjesta mira bila mu je jedna od najvećih životnih želja.

Kako navodi Mondo.rs, danas, gotovo dva desetljeća nakon njegove tragične smrti, ta je želja napokon ostvarena - manastir je dovršen. U njemu se redovito služe liturgije, a mjesto je postalo popularna turistička i hodočasnička destinacija, kako za duhovnost, tako i za odavanje počasti preminulom glazbeniku.

Foto: Robert Anic/pixsell

Nedavno su domaći mediji posjetili Kruševo i prisustvovali službi. Cijeli hram oslikan je freskama, a posebno emotivan detalj za Tošine obožavatelje je portret samog pjevača na jednom od zidova crkve.

Godišnjica smrti

Na godišnjicu njegove smrti, točno 18 godina nakon tragedije, u manastiru je služena misa za pokoj duše. Nakon molitve, mitropolit Jovan obišao je Tošin grob i pročitao molitvu za njegov pokoj.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U jednom od svojih posljednjih intervjua, upravo u ovom manastiru, Toše je rekao: “Ovdje je moj mir i znam da ću nakon svega završiti ovdje.” Često je isticao svoju vjeru i ponosno govorio o izgradnji crkve:

“Vjerujem u Boga. Koliko mi mogućnosti dopuštaju, financijski pomažem izgradnju crkve. Prijatelji, otac i ja gradimo ovaj vjerski objekt već 13 godina i radovi su konačno pri kraju. Čak sam i sam radio fizičke poslove. U ljubavi prema vjeri nema srama”, govorio je Proeski.

Foto: Jurica Galoic/pixsell

Razmatranje kanonizacije

Koliko je Toše značio svojoj zemlji, pokazala je i informacija da je Makedonska pravoslavna crkva razmatrala mogućnost da pokojnog pjevača proglasi svecem.

Mnogi stanovnici Sjeverne Makedonije i regije podržali su ovu inicijativu. “Toše Proeski imao je sve osobine sveca - bio je skroman, nesebičan i darežljiv”, rekao je jedan od njegovih obožavatelja.

POGLEDAJTE VIDEO: Trenutak izručenja ubojice iz Međimurja: Slovenska policija ga predala Hrvatskoj, čuvaju ga specijalci