Svrgnuti venezuelanski predsjednik javio iz zatvora u New Yorku: 'Dobro smo. Mi smo borci'

Svrgnuti venezuelski predsjednik Nicolas Maduro u subotu je preko svojih odvjetnika iz američkog zatvora poručio da je dobro i da nastavlja borbu, dok je istodobno State Department pozvao Amerikance da napuste Venezuelu zbog nestabilne političke situacije.

"Dobro smo. Mi smo borci", izjavio je Maduro iz pritvorskog centra u Brooklynu u New Yorku, prema videu koji je u subotu objavila vladajuća stranka Venezuele.

Optuženi za trgovinu drogom, između ostaloga, Maduro i prva dama Cilia Flores, koji su se u ponedjeljak pred američkim sudom izjasnili da nisu krivi, pritvoreni su u Sjedinjenim Državama do sljedećeg ročišta 17. ožujka.

Noseći transparente na kojima je pisalo "Želimo ih natrag", oko tisuću pristaša marširalo je ulicama Caracasa u subotu, skandirajući "Maduro i Cilia su naša obitelj!"

Pozivi na demonstracije u znak podrške svrgnutom socijalističkom vođi svakodnevni su od američke vojne operacije 3. siječnja. Odaziv je bio niži u subotu, bez prisutnosti istaknutih osoba iz vladajuće stranke PSUV.

Državna televizija emitirala je posjet privremene predsjednice Delcy Rodriguez poljoprivrednom sajmu u Petareu, četvrti Caracasa gdje su također održane male demonstracije u znak podrške Maduru.

„Nećemo se odmoriti ni minute dok ne vratimo predsjednika“, izjavila je Rodriguez.

U subotu je američki State Department, pak, pozvao sve građane da ne putuju u Venezuelu, a one koji su već ondje da "odmah napuste zemlju" zbog "nestabilne" sigurnosne situacije.

U upozorenju se navodi da "naoružane milicije, poznate kao colectivos, postavljaju barikade i pretražuju vozila tražeći dokaze o američkom državljanstvu ili podršci Sjedinjenim Državama".

