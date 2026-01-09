Trump otkazao drugi val napada na Venezuelu! Papa poslao poruku: 'Žar za ratom se širi'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da je otkazao prethodno očekivani drugi val napada na Venezuelu nakon suradnje te južnoameričke zemlje.

Trump je rekao da SAD i Venezuela dobro surađuju, dodajući da će "velike naftne" kompanije u Venezueli uložiti najmanje 100 milijardi dolara. Međutim, dodao je da će svi tankeri za naftu u Venezueli "ostati na svojim mjestima radi sigurnosti".

Predsjednik je izjavio da Venezuela oslobađa veliki broj političkih zatvorenika kao znak "potrage za mirom". "Ovo je vrlo važna i pametna gesta. SAD i Venezuela dobro surađuju, posebno kada je riječ o obnovi, u mnogo većem, boljem i modernijem obliku, njihove naftne i plinske infrastrukture", rekao je Trump na Truth Socialu.

"Zbog ove suradnje otkazao sam prethodno očekivani drugi val napada, koji izgleda neće biti potreban, međutim, svi brodovi ostat će na svojim mjestima radi sigurnosti", dodaje se u njegovoj objavi.

'SAD se vrlo dobro slaže s venezuelskom vladom'

Trumpovi komentari dolaze nekoliko sati nakon što je u intervjuu za Fox News naznačio da će venezuelska oporbena čelnica Maria Corina Machado doći u Washington sljedeći tjedan, pošto je prethodno odbacio ideju o suradnji s njom, rekavši da "nema podršku unutar zemlje ili poštovanje unutar zemlje".

Međutim, republikanski predsjednik je u srijedu za New York Times izjavio da se SAD "vrlo dobro slaže" s venezuelskom vladom, koju predvodi vršiteljica dužnosti privremene predsjednice Delcy Rodriguez.

Tek svaki treći Amerikanac odobrava američki napad na Venezuelu i svrgavanje venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, a 72 posto je zabrinuto da će se SAD previše miješati u tu zemlju, pokazalo je ispitivanje Ipsosa za Reuters ranije ovaj tjedan.

Ispitivanje je pokazalo da 65 posto republikanaca podržava vojnu akciju koju je naredio predsjednik Donald Trump, u odnosu prema 11 posto demokrata i 23 posto neovisnih.

Američke snage upale su u Caracas u subotu prije zore i uhitile predsjednika Nicolasa Madura sa suprugom. Odvedeni su u New York gdje će im se suditi zbog narkoterorizma.

Ispitivanje Ipsosa za Reuters, provedeno u nedjelju i ponedjeljak, pokazalo je značajnu potporu među republikancima za vanjsku politiku koja uključuje širenje utjecaja na susjedne zemlje.

Oko 43 posto republikanaca reklo je da se slaže s tvrdnjom: "Sjedinjene Države trebale bi voditi politiku dominacije nad zbivanjima na zapadnoj hemisferi", u odnosu prema 19 posto onih koji se s time nisu složili. Ostali nisu bili sigurni ili nisu odgovorili na to pitanje.

Ispitivanje, koje je obuhvatilo 1248 ljudi širom zemlje, pokazalo je da Trumpa podržava 42 posto ispitanika, najviše od listopada, i više nego u prosincu kada je imao potporu 39 posto ispitanika.

Ispitivanje je provedeno putem interneta i ima marginu pogreške od oko tri postotna boda.

Papa Lav pozvao na zaštitu naroda Venezuele

Papa Lav XIV. osudio je uporabu vojne sile kao sredstva za postizanje diplomatskih ciljeva i pozvao na zaštitu ljudskih prava u Venezueli u neuobičajeno oštrom godišnjem govoru o vanjskoj politici u petak.

Prvi američki papa rekao je da je slabost međunarodnih organizacija suočenih s globalnim sukobima "poseban razlog za zabrinutost".

"Diplomacija koja potiče dijalog i traži konsenzus među svim stranama zamjenjuje se diplomacijom temeljenom na sili", rekao je Lav u obraćanju 184 veleposlanika akreditiranih u Vatikanu.

"Rat je opet u modi i žar za ratom se širi", rekao je Lav XIV., izabran za papu u svibnju.

Papa je pozvao svjetske vlade da "poštuju volju" naroda Venezuele u budućnosti, nakon što je američki predsjednik Donald Trump naredio prošlog vikenda operaciju rušenja venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura.

Papa je naglasio da nacije moraju "zaštititi ljudska i građanska prava" Venezuelanaca.

POGLEDAJTE VIDEO: Analiziramo: Jesu li ovo nove Trumpove mete?