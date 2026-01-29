Dinamovo Hrabro srce u suzama napustilo igru, a tko je misteriozna navijačica plavih očiju?

U dvoboju zadnjeg kola Europa lige zagrebački Dinamo je u danskom Herningu izgubio od Midjyllanda s 0-2 (0-0), ali je ipak prošao dalje u nokaut fazu zahvaljujući ostalim rezultatima.

Pogotke su za Dance postigli Turčin Aral Šimšir (49) i Victor Bak Jensen (74). Ždrijeb doigravanja za plasman u osminu finala Europske lige na rasporedu je u petak u 13 sati, kada će Dinamo saznati protivnika u nokaut fazi.

Trener Dinama Mario Kovačević pomirio se i prije utakmice s prolaskom u play-off jer je promijenio čak sedam igrača u momčadi koja je slavila u Osijeku. To mu se skoro obilo o glavu kada su Danci u drugom dijelu postigli dva gola, a drugi rezultati nisu se baš poklopili, pa je sudbina Dinama ovisila o pogotku u Stuttgartu. Srećom to se nije dogodilo i hrvatski klub je prošao dalje, iako je razočarao svojom izvedbom u Herningu, gradu u kojem će naši rukometaši tražiti medalju u završnici EURA ovog vikenda.

Dinamova defenzivna taktika se isplatila u prvom poluvremenu, a i Danci su mirnije ušli u utakmicu, te se činilo da su obje momčadi s opreznom igrom doći do željenoga boda.

Danci su pokušavali ubačajima u šesnaesterac Dinama, ali do prve šanse su došli tek u 40. minuti, kada je Cho pucao pokraj gola. Dinamo se prvi puta "javio" tek u 43. minuti kada je Luka Stojković iskosa iz slobodnjaka s 25 metara pokušao iznenaditi gorostasnog, 2.01 metara visokog Eliasa Olaffsona na vratima Midtjyllanda, no Islanđanin je bio spreman.

Kovačević je u drugom dijelu ubacio Monsefa Bakrara i Arbena Xoxhu, a upravo je Albanac nakon samo dvije minute uputio opasan udarac pod prečku, koji je vratar uspio obraniti. Na drugoj strani, Čileanac Dario Osorio je primio točan pas i u situaciji jedan na jedan s golmanom odlučio pucati iz sve snage po sredini gola. Ivan Nevistić je bio oprezan i lagano mu je obranio šut.

No, i Nevistić je bio nemoćan u 49. minuti kada je Turčin Aral Šimšir vještim lobom prebacio vratara Zagrepčana i doveo Dance u vodstvo. Tako se u prve četiri minute drugog dijela dogodilo tri puta više uzbuđenja nego u cijelom prvom dijelu.

U igru su ušli Miha Zajc i Dion Drena Beljo jer je u tim trenucima Dinamo bio na samoj ivici, 24. na tablici i pobjeda Young Boysa u Stuttgartu mogla ga je ostaviti bez Europe.

U 69. minutu udarac glavom braniča Dinama Domingueza s crte čisti danska obrana, a u 74. minuti domaći su povećali. Victor Bak Jensen je realizirao odlično dodavanje Valdemara Byskova i Dinamo se našao u vrlo teškoj situaciji.

U 80. minuti Beljo pogađa vratnicu, a udarac Zajca Brani Olafsson, no olakšanje modrima donio je pogodak Stuttgarta u sudačkoj nadoknadi, koji je hrvatskom doprvaku donio prolaz i ostanak u Europi.