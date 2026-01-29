Emotivna fotografija koja je oduševila Hrvatsku! Otkrivamo što je naša novinarka rekla kapetanu u suzama

Hrvatska rukometna reprezentacija pobjedom nad Mađarskom 27:25 izborila je plasman u polufinale Europskog prvenstva, a veliko slavlje nastavilo se i nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Igrači su uspjeh proslavili zajedno sa stotinama hrvatskih navijača koji su stvorili sjajnu atmosferu i još jednom pokazali koliko ovaj rezultat znači cijeloj naciji.

Istodobno, rasplet utakmice značio je i kraj svih nada za reprezentaciju Švedske, koja je ostala bez šanse za prolazak dalje. Takav ishod izazvao je veliko nezadovoljstvo domaćih navijača, koji nisu krili bijes zbog ispadanja.

Posebno emotivan trenutak zabilježen je mimo televizijskog prijenosaa kada je naša Ines Goda Forjan prije uključenja u program tješila kapetana Hrvatske Ivana Martinovića, koji se rasplakao od sreće zbog velikog uspjeha i plasmana među četiri najbolje reprezentacije Europe. Ines je za Net.hr objasnila što se točno događalo u tim trenucima:

"Kapetan je na prvu izjavu stigao u suzama. Čestitala sam mu i zagrlili smo se. Sretni i oduševljeni, u euforiji. Rekao je da ne može vjerovati, da je u šoku i da nije svjestan što se događa. Ja sam ga onda uhvatila za ramena i rekla: Ej, u polufinalu ste Europskog prvenstva! I onda je opet briznuo u plač", objasnila je pa nastavila:

"Bio je to trenutak čiste sreće, ponosa i zajedništva. Jer Hrvatska je drugu godinu zaredom u polufinalu velikog natjecanja."

Podsjetimo, upravo je kapetan Ivan Martinović nakon zadnje pobjede na turniru protiv Mađarske pred kamerama RTL-a rekao:

"Tko god da dođe mi ćemo nastaviti ovako. Presretan sam, čeka nas putovanje, odmarat ćemo samo pola dana, hvala i vama na RTL-u jer nam dajete pozitivnu energiju."

Ivane, hvala vama! Našu podršku uvijek imate!