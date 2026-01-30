Na ovo su godinama čekali: Imaju novu SUV zvijer! BMW i Tesla dobili rukavicu u lice

Volvo je u Stockholmu službeno predstavio svoj najočekivaniji model u posljednjih nekoliko godina, potpuno električni SUV EX60.

Kao nasljednik najprodavanijeg Volva u povijesti, modela XC60, novi EX60 ima zadatak ne samo nastaviti uspjeh prethodnika, već i ukloniti sve prepreke koje su kupce dosad odvraćale od prelaska na električna vozila.

S dosegom koji nadmašuje benzinske automobile, brzinom punjenja koja se mjeri u minutama i tehnologijom koja ga čini najpametnijim Volvom do sada, EX60 predstavlja hrabar iskorak u budućnost švedskog proizvođača.

Kraj anksioznosti zbog dosega

Jedna od glavnih poruka koje Volvo šalje s modelom EX60 jest da je anksioznost zbog ograničenog dosega stvar prošlosti. Zahvaljujući novoj SPA3 platformi i naprednoj 800-voltnoj arhitekturi, ovaj obiteljski SUV postavlja nove standarde u klasi. Vrh ponude, model P12 AWD s pogonom na sve kotače, opremljen je baterijom kapaciteta 117 kWh koja omogućuje nevjerojatan doseg do 810 kilometara prema WLTP ciklusu. Time ne samo da nadmašuje sve dosadašnje Volvo modele, već i izravnu konkurenciju poput BMW-a iX3 i Audija Q6 e-tron. A na udaru je i Tesla Y.

Osim impresivnog dosega, EX60 donosi revoluciju i u brzini punjenja. Na ultrabrzom DC punjaču snage 400 kW, moguće je dodati čak 340 kilometara dosega za samo deset minuta, što stajanje na punionici svodi na vrijeme potrebno za ispijanje kave. Punjenje baterije od 10 do 80 posto traje manje od dvadeset minuta.

Ponuda uključuje tri pogonske izvedbe. Osnovni model P6 sa stražnjim pogonom razvija 374 konjske snage i nudi doseg do 620 kilometara. Srednja opcija, P10 s pogonom na sve kotače, raspolaže s 510 konjskih snaga i dosegom od 660 kilometara, dok spomenuti P12 nudi čak 680 konjskih snaga i ubrzanje od nula do 100 km/h za samo 3,9 sekundi.

Inteligencija na četiri kotača

Novi EX60 nije samo automobil, već i napredna tehnološka platforma. U srcu sustava nalazi se HuginCore, centralno računalo koje je Volvo razvio u suradnji s tehnološkim divovima poput tvrtki NVIDIA i Qualcomm. Ovaj sustav upravlja svim funkcijama vozila, od sigurnosnih sustava do infotainmenta, te omogućuje redovita bežična ažuriranja (OTA), što znači da će automobil s vremenom postajati sve bolji.

EX60 je ujedno i prvi Volvo koji dolazi s integriranim Googleovim AI asistentom Gemini. Ova umjetna inteligencija omogućuje prirodnu i personaliziranu glasovnu komunikaciju s vozilom. Vozač može postavljati složena pitanja, poput provjere stane li određeni predmet u prtljažnik ili traženja adrese hotela izravno iz e-maila, bez skretanja pogleda s ceste.

Korisničko iskustvo upotpunjuje veliki 15-inčni središnji zaslon te premium audio sustav Bowers & Wilkins s čak 28 zvučnika, uključujući i zvučnike u naslonima za glavu.

Dizajn i sigurnost bez kompromisa

Dizajnerski, EX60 nastavlja prepoznatljivu skandinavsku filozofiju, ali je prilagođava električnoj eri. Aerodinamične linije, nizak prednji dio i blago padajuća linija krova rezultiraju koeficijentom otpora zraka od samo 0,26, što dodatno pridonosi izvanrednom dosegu. U unutrašnjosti, dugi međuosovinski razmak i ravan pod stvaraju iznimno prostranu kabinu s obiljem mjesta za putnike i prtljagu.

Kako se od jednog Volva i očekuje, sigurnost je na najvišoj razini. Struktura vozila ojačana je borovim čelikom, a premijeru ima i nova, nagrađivana svjetska inovacija: multi-adaptivni sigurnosni pojas. Ovaj pametni sustav prilagođava silu zatezanja ovisno o jačini sudara i tjelesnoj građi putnika, pružajući personaliziranu zaštitu.

Za one koji traže još više robusnosti, Volvo je najavio i EX60 Cross Country izvedbu. Ovaj model donosi 20 milimetara viši razmak od tla, zaštitne ploče od nehrđajućeg čelika i opcijski zračni ovjes koji može dodatno podići vozilo za još 20 milimetara, čineći ga spremnim za lagane terenske avanture.

Proizvodnja Volva EX60 kreće ovog proljeća u tvornici u Švedskoj, a prve isporuke europskim kupcima očekuju se tijekom ljeta. Početna cijena u Europi iznosit će oko 68.000 eura, što ga pozicionira konkurentno uz plug-in hibridnu izvedbu modela XC60. S ovim modelom Volvo ne samo da ulazi u najveći električni segment na svijetu, već postavlja temelje za svoju potpuno električnu budućnost.