Četiri najpoželjnija hibrida na testu: Koji SUV je najbolji? 'Ovaj auto briljira...'

Kompaktni SUV-ovi prilagođeni prijevozu tereta imaju za cilj ponuditi zadovoljavajuće i svestrano iskustvo po relativno pristupačnoj cijeni. Stoga ima smisla da povećanje učinkovitosti pomoću modernih hibridnih pogonskih sklopova, uz potencijalno dodavanje malo više 'živahnosti', samo dodatno povećava njihovu ukupnu vrijednost.

Kako bi testirali tu hipotezu, specijalizirana stranica 'Car and Driver' okupila je četiri najnovija i najbolja hibridna kompaktna SUV-a dostupna danas, ovdje navedena abecednim redom: Honda CR-V Hybrid Sport Touring, Mazda CX-50 Hybrid Premium Plus, Subaru Forester Touring Hybrid i Toyota RAV4 Hybrid Limited.

Sva četiri automobila hibridni benzinsko-električni pogon. Iako se tehnologija donekle razlikuje, cilj im je isti: povećati učinkovitost kombiniranjem benzinskog i električnog pogona.

Pogon na sve kotače standardan je kod Mazde CX-50 i Subarua Forester, dok je opcijski kod Honde CR-V i Toyote RAV4 — a oba testna primjerka bila su opremljena pogonom na sva četiri kotača.

Želeći ih koristiti kao što bi to činila mala obitelj na kratkom odmoru, ekipa iz 'Car and Driver-a' okupila se jednog sunčanog, ranog jesenskog jutra blizu njihovog ureda i krenula prema obalama jezera Erie u SAD-u. Put ih je vodio kombinacijom seoskih cesta kroz mala mjesta, autocesta i valovitih, uskih dionica s mnogo zavoja. Odredište je bio otok South Bass, odnosno luka Port Clinton u Ohiju, odakle polazi trajekt.

