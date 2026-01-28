Bacaju posve novo svijetlo na Sveto pismo: Ovo je 25 manje poznatih činjenica o Bibliji

Biblija je, bez ikakve sumnje, jedan od najmoćnijih i najčitanijih literarnih stupova u cjelokupnoj povijesti čovječanstva. Kroz tisućljeća je neizbrisivo oblikovala kulture, pravne sustave i temelje modernih civilizacija, ostavljajući trag u gotovo svakom kutku svijeta.

No, unatoč njezinoj sveprisutnosti u javnom diskursu i religijskoj praksi, ova fascinantna zbirka tekstova u sebi krije pravo bogatstvo iznenađujućih detalja, povijesnih sinkroniciteta i statističkih anomalija koje često promiču čak i upućenijim čitateljima, piše bartehrman.com

Mnoge od tih zanimljivosti ostaju zanemarene ili su pak žrtve pogrešnih tumačenja koja su se ukorijenila kroz stoljeća.

U galeriji saznajte manje poznate činjenice koje bacaju posve novo, intrigantno svjetlo na Sveto pismo, otkrivajući ga ne samo kao vjerski dokument, već i kao nevjerojatan povijesni fenomen.