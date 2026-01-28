Legendarna skijašica otkriva recept za povratak na vrh: Kilogrami su njeno novo oružje

Jedna od najvećih skijašica svih vremena, Lindsey Vonn, u 41. godini vraća se na snježne padine kako bi nastupila na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Milanu i Cortini. No njen povratak nije samo povijesni, on prkosi svim očekivanjima. Umjesto da se prilagođava pritiscima vitke linije, Vonn je ovog ljeta posvetila mjesecima rigoroznog plana dobivanja mišićne mase, jasno pokazujući da snaga i masa, a ne mršavost, donose pobjede u alpskom skijanju.

„Skijanje je gravitacijski sport. Jednostavno rečeno, trebam masu. Što više težim, to brže idem“, objasnila je Vonn, dodajući odlučno: „Ne trebam biti mršava.“ Nakon povratničke sezone u kojoj nije imala dovoljno vremena za pripremu i bila je „lakša nego što bi htjela“, sada je disciplinirano dobila pet i pol kilograma mišićne mase. „Nikad nisam mislila da ću u životu pokušavati dobiti toliko kilograma, i zapravo nije bilo lako. Vjerojatno sam bila najdiscipliniranija ikad s prehranom i pristupom treningu“, priznaje američka skijašica.

Ovaj pristup radikalno odudara od njezinih ranijih iskustava, kada je pod pritiskom standarda ljepote često pokušavala smršavjeti, što je na kraju koštalo snage i rezultata u Svjetskom kupu. Danas je njezino tijelo alat za postizanje vrhunskih rezultata. „Treba biti ponosan na svoje tijelo i ono što ono može učiniti za vas. Ja samo trebam biti snažna. I jednako sam snažna kao prije, ako ne i snažnija“, poručuje Vonn.

Kada se pojavi na startu u Italiji, postat će najstarija alpska skijašica u povijesti Olimpijskih igara. No godine nisu hendikep – naprotiv, one su njezina prednost. „Volim rušiti predrasude i ovo je sjajna prilika za to. Kao veteranka imam ogromno iskustvo. Ovim stazama sam se spustila četiri puta više od bilo koga drugog. Osim toga, volim rušiti rekorde. Pa ako ću biti najstarija žena? Neka bude.“

Povratak je postao moguć zahvaljujući operaciji djelomične zamjene koljena u travnju 2024., koja je uklonila kronične boli koje su je prisilile na mirovinu 2019. „Moje tijelo je bilo toliko drugačije. Osjećala sam se kao da mogu sve“, prisjeća se Vonn. Ta fizička sloboda ponovno je probudila staru strast i želju da karijeru završi pod vlastitim uvjetima.

Sada, fizički spremnija nego ikad i s mentalnom snagom iskusne prvakinje, Lindsey Vonn ne juriša samo na svoju četvrtu olimpijsku medalju. Njezin povratak postao je manifest snage, otpornosti i poruka svim ženama da granice na stazi ili u društvu uvijek mogu i trebaju biti pomaknute.

