DVOJNICA? /

Internet je zbog ove mame poludio! Victoria je preko noći postala senzacija, probajte zaključiti zašto

Internet je zbog ove mame poludio! Victoria je preko noći postala senzacija, probajte zaključiti zašto
Foto: Profimedia
Mnogi su primijetili da Victoria, samohrana majka troje djece iz Španjolske, nevjerojatno podsjeća na Georginu Rodríguez, partnericu nogometne zvijezde Cristiana Ronalda. Njezina sličnost brzo je privukla pažnju internetske publike i učinila ju senzacijom na društvenim mrežama, a TikTok i Instagram prepuni su komentara koji ističu kako bi se lako mogla prozvati dvojnicom slavne influencerice. U galeriji donosimo fotografije Victorije koja svojim izgledom i stilom očarava pratitelje diljem svijeta.

27.1.2026.
20:27
Hot.hr
Profimedia
Georgina RodríguezChristiano RonaldoDvojnica
