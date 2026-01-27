Jezivi prizori iz susjedstva, grad doslovno visi nad ponorom: Ljudi evakuirani

Kuće u sicilijanskom gradu Niscemiju ostale su opasno visjeti na rubu litice nakon odrona koji je izazvala oluja, rekao je u utorak šef talijanske civilne zaštite.

Niscemi, grad s oko 25.000 stanovnika u središnjem dijelu južne Sicilije, smješten je na platou za koji vlasti kažu da se postupno urušava prema nizini. Više od 1500 ljudi moralo je biti evakuirano. Zgrade su se nadvile nad ponor nakon što su se urušili veliki dijelovi padine, a jedan je automobil ostao visjeti iznad provalije.

"Budimo jasni: na rubu klizišta nalaze se kuće koje su neuseljive", rekao je novinarima u Niscemiju šef civilne zaštite Fabio Ciciliano, dodavši da će stanovnici iz pogođenih područja biti trajno preseljeni. "Kada se voda povuče i kada se dio koji se miče zaustavi ili uspori, napravit će se preciznija procjena. Klizište je još aktivno", dodao je.

Ekstremni vremenski događaji

U ponedjeljak je talijanska vlada premijerke Giorgije Meloni proglasila izvanredno stanje za Siciliju, Sardiniju i Kalabriju, tri južne regije pogođene snažnom olujom prošloga tjedna. Ekstremni vremenski događaji postali su učestaliji u Italiji posljednjih godina. Poplave su opustošile gradove diljem zemlje, usmrtivši desetke ljudi i povećavajući rizik od klizišta i poplava čak i u područjima koja su povijesno bila manje izložena.

Vlada je izdvojila 100 milijuna eura za hitne potrebe u područjima koja su najteže pogođena nedavnom olujom. Međutim, lokalne vlasti procjenjuju štetu na više od milijardu eura nakon što su snažni vjetrovi i valovi potisnuli more u unutrašnjost, probili obalnu obranu te uništili domove i poslovne prostore.

U Niscemiju su iznenadne evakuacije potaknule tjeskobu i bijes među stanovnicima, od kojih neki tvrde da ranija klizišta nisu bila sanirana. "Rečeno mi je da moram otići, iako mi se u kući ništa nije urušilo, kao niti ispod nje", rekao je Francesco Zarba. "Prvo klizište imali smo prije 30 godina i nitko nikada nije ništa poduzeo."

