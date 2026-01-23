FREEMAIL
OČEKUJU POREMEĆAJE /

Stiže im jako opasna pojava, od ponoći se pale crveni alarmi: 'Ostanite kod kuće'

Stiže im jako opasna pojava, od ponoći se pale crveni alarmi: 'Ostanite kod kuće'
Foto: Profimedia/ilustracija

Policija upozorava da skliski uvjeti uzrokuju značajne poremećaje u prometu

23.1.2026.
21:18
danas.hr
Profimedia/ilustracija
Njemačka meteorološka služba (DWD) upozorila je na poledicu u Sjevernoj-Rajni Vestfaliji i Donjoj Saskoj i najavila da će od ponoći na snazi u nekim okruzima biti crveno upozorenje, javlja u petak Fenix.

"Ledena kiša počet će s jugozapada tijekom druge polovice u noći na subotu. Na smrznutom tlu formirat će se široko rasprostranjeni led", navodi DWD.

Meteorološka služba upozorenje je izdala za 14 okruga: 

  • Donja Saska
  • Okrug Emsland
  • Okrug Grafschaft Bentheim
  • Okrug i grad Osnabrück
  • Okrug Vechta
  • Sjeverna Rajna-Vestfalija
  • Okrug Minden-Lübbecke
  • Okrug Herford
  • Okrug Lippe
  • Okrug Paderborn
  • Okrug Gütersloh
  • Okrug Warendorf
  • Okrug Steinfurt
  • Grad Münster
  • Okrug Coesfeld
  • Okrug Borken

Poremećaji u prometu

Policija upozorava da skliski uvjeti uzrokuju značajne poremećaje u prometu, a diljem zemlje već je zabilježen velik broj prometnih nesreća povezanih s vremenskim uvjetima. 

Na nekim područjima kamioni blokiraju ceste, neke prometnice su jedva prohodne, a na udaru su i dijelovi autoceste.

Njemački mediji navode da je policija hitno apelirala na sve sudionike promete da izbjegavaju nepotrebna putovanja i ako je moguće da ostanu kod kuće. Javnost mole za razumijevanje i povećan oprez.

POGLEDAJTE VIDEO: Nećete čistiti snijeg? Platit ćete kaznu! Evo što su nam otkrili komunalni redari...

NjemačkaPrognozaVrijeme
komentara
