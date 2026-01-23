Stiže im jako opasna pojava, od ponoći se pale crveni alarmi: 'Ostanite kod kuće'

Njemačka meteorološka služba (DWD) upozorila je na poledicu u Sjevernoj-Rajni Vestfaliji i Donjoj Saskoj i najavila da će od ponoći na snazi u nekim okruzima biti crveno upozorenje, javlja u petak Fenix.

"Ledena kiša počet će s jugozapada tijekom druge polovice u noći na subotu. Na smrznutom tlu formirat će se široko rasprostranjeni led", navodi DWD.

Meteorološka služba upozorenje je izdala za 14 okruga:

Donja Saska

Okrug Emsland

Okrug Grafschaft Bentheim

Okrug i grad Osnabrück

Okrug Vechta

Sjeverna Rajna-Vestfalija

Okrug Minden-Lübbecke

Okrug Herford

Okrug Lippe

Okrug Paderborn

Okrug Gütersloh

Okrug Warendorf

Okrug Steinfurt

Grad Münster

Okrug Coesfeld

Okrug Borken

Poremećaji u prometu

Policija upozorava da skliski uvjeti uzrokuju značajne poremećaje u prometu, a diljem zemlje već je zabilježen velik broj prometnih nesreća povezanih s vremenskim uvjetima.

Na nekim područjima kamioni blokiraju ceste, neke prometnice su jedva prohodne, a na udaru su i dijelovi autoceste.

Njemački mediji navode da je policija hitno apelirala na sve sudionike promete da izbjegavaju nepotrebna putovanja i ako je moguće da ostanu kod kuće. Javnost mole za razumijevanje i povećan oprez.

