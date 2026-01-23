Stiže im jako opasna pojava, od ponoći se pale crveni alarmi: 'Ostanite kod kuće'
Policija upozorava da skliski uvjeti uzrokuju značajne poremećaje u prometu
Njemačka meteorološka služba (DWD) upozorila je na poledicu u Sjevernoj-Rajni Vestfaliji i Donjoj Saskoj i najavila da će od ponoći na snazi u nekim okruzima biti crveno upozorenje, javlja u petak Fenix.
"Ledena kiša počet će s jugozapada tijekom druge polovice u noći na subotu. Na smrznutom tlu formirat će se široko rasprostranjeni led", navodi DWD.
Meteorološka služba upozorenje je izdala za 14 okruga:
- Donja Saska
- Okrug Emsland
- Okrug Grafschaft Bentheim
- Okrug i grad Osnabrück
- Okrug Vechta
- Sjeverna Rajna-Vestfalija
- Okrug Minden-Lübbecke
- Okrug Herford
- Okrug Lippe
- Okrug Paderborn
- Okrug Gütersloh
- Okrug Warendorf
- Okrug Steinfurt
- Grad Münster
- Okrug Coesfeld
- Okrug Borken
Poremećaji u prometu
Policija upozorava da skliski uvjeti uzrokuju značajne poremećaje u prometu, a diljem zemlje već je zabilježen velik broj prometnih nesreća povezanih s vremenskim uvjetima.
Na nekim područjima kamioni blokiraju ceste, neke prometnice su jedva prohodne, a na udaru su i dijelovi autoceste.
Njemački mediji navode da je policija hitno apelirala na sve sudionike promete da izbjegavaju nepotrebna putovanja i ako je moguće da ostanu kod kuće. Javnost mole za razumijevanje i povećan oprez.
POGLEDAJTE VIDEO: Nećete čistiti snijeg? Platit ćete kaznu! Evo što su nam otkrili komunalni redari...