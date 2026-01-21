Stiže im hladni val, najavljeni žestoki minusi: 'Zahvatila ih je sibirska šiba'

Grad Bremen na sjeveru Njemačke i okolica ulaze u razdoblje izražene hladnoće, objavio je u srijedu ujutro Fenix magazin.

Njemačka meteorološka služba (DWD) izvijestila je da će nadolazeće dana obilježiti vedre noći i osjetno niske temperature koje će se noću spuštati duboko ispod nule. Vozačima se savjetuje da dodatno pojačaju oprez zbog moguće poledice.

Već u noći na srijedu temperatura je pala na oko minus četiri Celzijeva stupnja, no tijekom dana očekuju se ugodnije vremenske prilike. Uz obilje sunca, temperatura bi trebala porasti na dva do tri stupnja iznad ništice.

Sibirska hladna šiba

Međutim, zahlađenje neće popustiti. U noći na četvrtak ponovno stiže minus od četiri stupnja, dok će početkom dana biti uglavnom vedro, s temperaturom oko nule. Međutim, kasnije slijedi prolazna naoblaka, a DWD je naveo da su u susjednom Emslandu moguće slabe oborine.

U noći na petak bit će još hladnije. Bremen se sprema za minimalne temperature od oko minus četiri stupnja, koje bi se mjestimice mogle spustiti i do minus osam. Bit će suho uz promjenjivu naoblaku. Najviše dnevne temperature očekuju se zapadno od rijeke Wester te bi trebale dosegnuti tek oko jedan Celzij, a istočno od nje prevladavat će slab i trajan mraz. Meteorolozi govore o "sibirskoj hladnoj šibi" koja zahvaća regiju.

Olakšanja neće biti ni za vikend. Najavljena je pretežno oblačna subota s maksimalnim temperaturama od oko minus jednog Celzijevog stupnja. Sitan ili slab snijeg moguć je lokalno u nedjelju, a termometar će tada prikazivati od minus četiri stupnja u Bremenu pa sve do minus osam na jugoistoku Donje Saske.

