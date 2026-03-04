FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GOSPODIN SAVRŠENI /

Ljubomora u vili sve je veća, a neke djevojke dodatno potpaljuju vatru: 'Totalno je nebitna'

Ljubomora u vili sve je veća, a neke djevojke dodatno potpaljuju vatru: 'Totalno je nebitna'
×
Foto: Rtl

Nakon što su timovi ukinuti, u vili 'Gospodina Savršenog' nastao je potpuni kaos jer djevojke sada mogu birati između oba Savršena

4.3.2026.
12:36
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U 'Gospodinu Savršenom' timova više nema i djevojke su svjesne da je sada sve moguće. I dok su neke sigurne u svoje osjećaje prema Savršenima koji su im isprva „dodijeljeni“, druge su jedva dočekale promjenu pravila i priliku da bolje upoznaju i onog drugog.

Ljubomora u vili sve je veća, a neke djevojke dodatno potpaljuju vatru: 'Totalno je nebitna'
Foto: Rtl

Ljubomora i taktiziranje među kandidatkinjama

Odabir Savršenih glavna je tema u vili i cure na svakom koraku razglabaju tko se kome sviđa, a tko taktizira. „Oni koji su pričali o poštenju proteklih mjesec dana, sad žele sjesti na dva stolca“, smatraju neke cure.

„Sad je opći kaos, bit ću iskrena! Puno cura koje su ranije bile prijateljice sad se boje, svatko na svakog reži, trenutno je takva situacija“, poručila je Tena.

U vilu stižu nova pisma jer vrijeme je za spojeve jedan na jedan. Svaka djevojka itekako želi vrijeme s Karlom i Petrom, no u pismu su samo dva imena. Ovaj put odabir je pao na djevojke koje možda nisu u prvome planu, no itekako imaju želju probuditi ljubavne iskrice.

Misteriozna igra i modno putovanje kroz vrijeme donijet će puno smijeha i pokoje priznanje, no je li to dovoljno i za osvajanje ruža?

Dan će se završiti novim cocktail-partyjem, a svi će jedva čekati dojmove sa spoja. Jedna će se djevojka vratiti posebno inspirirana i odlučna ostalima ispričati koliko je uživala.

„Obožavam osjećaj! Svi gledaju u mene i neka gledaju, imaju što vidjeti“, poručit će pa se odmah glasno pohvaliti kako još uvijek miriše na svog Gospodina Savršenog.

Ljubomora u vili sve je veća, a neke djevojke dodatno potpaljuju vatru: 'Totalno je nebitna'
Foto: Rtl

„Ona ga ne zanima, u to sam sto posto sigurna. Ne može me nitko uvjeriti u suprotno. Do jučer praktički nisam znala ni da postoji, totalno je nebitna“, poručit će jedna kandidatkinja koja će sve slušati sa strane uz podsmijeh.

Tko se dobro zabavio, a tko je ljubomoran, pokazat će nova epizoda showa 'Gospodin Savršeni', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Kao da smo usred travnja, a ne na početku ožujka: Stiglo proljeće, temperature iznad prosjeka

Gospodin Savršeni 2026Gospodin SavršeniVoyoRtlNova Sezona
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx