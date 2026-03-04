Hrvati zbog rata zapeli u Dubaiju! Imamo detalje: 'Na sigurnom smo, ali...'

Iako je Ministarstvo vanjskih poslova najavilo povratak naših državljana iz Dubaija danas, plan se očito promijenio. Posljednja informacija je da bi četiri zrakoplova Croatia Airlinesa s hrvatskim državljanima trebala sletjeti u Dubai u idućim danima uz moguće dodatne opcije, ovisno o razvoju situacije i potrebama na terenu, poručili su iz Ministarstva vanjskih poslova.

Potpuno su evakuirani svi Hrvati iz Izraela, Jordana i Bahreina. Iz Sultanata Oman evakuirano je 12 hrvatskih državljana letom preko Istanbula za Zagreb, dok preostalih 11 ima mogućnost odlaska u Dubai radi daljnje organizacije povratka.

Hrvatsko veleposlanstvo u Dohi osiguralo je 30 mjesta na sutrašnjem austrijskom letu iz Rijada. Iz Dubaija nam se javila turistička vodičica koja je ondje s grupom od 17 osoba.

"Mi još uvijek smo na sigurnom što zaista cijenim od kolega koji svi rade svoj posao besprijekorno, uključivši i mene. Ali situacija je takva da svi zapravo želimo doma. U grupi evo imam, ponavljam, 17 ljudi. Znači nije velika grupa, ja znam ići u Dubai s 40+, ali imam u grupi trudnicu, imam i onkološke bolesnike, imam i starije osobe. I iskreno, zapravo, zabrinutu obitelj koja brine za sve njih, uključivši mene isto", rekla je turistička vodičica Snježana Tomažin.