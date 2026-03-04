Hajduk napravio amatersku pogrešku prije Jadranskog derbija: Moglo ih je skupo koštati!

Uoči Jadranskog derbija napetosti su uvijek velike, no Hajduk je ovog puta imao vrlo blizu do nesvakidašnjeg skandala koji je mogao spriječiti njihovo sudjelovanje na terenu.

Do incidenta je došlo prije četvrtfinalnog susreta Kupa Hrvatske između Rijeke i Hajduka na Rujevici. Skoro dva sata prije početka utakmice pristigli su službeni sastavi momčadi, a oči javnosti bile su uprte u izostanak Marka Livaje. Međutim, daleko zanimljivija situacija dogodila se u sastavu Hajduka: u listi igrača bio je upisan Dario Marešić, koji je ove zime stigao iz Istre 1961.

Na prvi pogled ništa neobično, no trenutak nepažnje mogao je Hajduk koštati isključenja i službenog poraza 3:0. Sve se preokrenulo dolaskom Josipa Breznog, kako prenose Sportske novosti, dugogodišnjeg povjerenika za natjecanja HNL-a i člana Povjerenstva za Kup, koji je odmah reagirao.

Brezni je uočio da Marešić u ovoj sezoni već nastupio u Kupu za Istru 1961, protiv Neretvanca u šesnaestini finala. Prema propozicijama natjecanja, igrač koji je već nastupio za jedan klub u Kupu ne smije igrati za drugi klub u istoj sezoni.

Kontaktirao je Hajduk i upozorio klub na propust, dajući im šansu da isprave situaciju i izbore se na terenu umjesto da automatski budu kažnjeni.

Bez intervencije Breznog, Jadranski derbi mogao je ostati bez Splićana, a utakmica bi se završila službenim rezultatom. Srećom, pravovremena reakcija spasila je Hajduk i omogućila da derbi bude odigran kako su navijači i očekivali.

