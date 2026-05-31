Dragan Primorac se kandidira za šefa Olimpijskog odbora: 'Ima široku podršku'

Dragan Primorac kandidirat će se za mjesto potpredsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, službeno je potvrđeno za 24sata, nakon što dva tjedna traju nagađanja o ovoj temi.

Primorac bi kandidaturu trebao objaviti u ponedjeljak, kaže za medij njegov dugogodišnji suradnik i odvjetnik Anto Nobilo.

Kandidaturu je već najavio i Josip Varvodić, predsjednik Hrvatskog plivačkog savez i kardiokirurg iz KB Dubrava.

Ima široku podršku

Primorac je u četvrtak na ovu temu za 24sata izjavio: "U proteklih nekoliko dana vodim intenzivne razgovore s brojnim sportašima i prijateljima iz sporta. Zajednički promišljamo i tražimo najoptimalnija rješenja za budućnost hrvatskog sporta". U nedjelju nije bio dostupan za komentar, ali Nobilo - kojeg je Primorac naslijedio na mjestu predsjednika taekwondo saveza - već je u četvrtak lobirao za njega na sastanku s predstavnicima neolimpijskih sportova koji također glasaju na izvanrednoj skupštini krajem srpnja.

Nobilo kaže da Primorac ima široku podršku i da će imati više potpisa od potrebnih 10 predsjednika različitih sportskih saveza. Nobilo je objasnio i da je u HOO-u važno imati "kompetentne, afirmirane i dokazane ljude koji nas mogu dobro predstavljati u međunarodnim organizacijama".

Primorac je prošle godine bio nezavisni predsjednički kandidat HDZ-a. Izbore je izgubio u drugom krugu od Zorana Milanovića.