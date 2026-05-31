FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POTVRĐENO JE  /

Dragan Primorac se kandidira za šefa Olimpijskog odbora: 'Ima široku podršku'

Dragan Primorac se kandidira za šefa Olimpijskog odbora: 'Ima široku podršku'
×
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Primorac je prošle godine bio nezavisni predsjednički kandidat HDZ-a. Izbore je izgubio u drugom krugu od Zorana Milanovića

31.5.2026.
12:47
danas.hr
Neva Zganec/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Dragan Primorac kandidirat će se za mjesto potpredsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, službeno je potvrđeno za 24sata, nakon što dva tjedna traju nagađanja o ovoj temi. 

Primorac bi kandidaturu trebao objaviti u ponedjeljak, kaže za medij njegov dugogodišnji suradnik i odvjetnik Anto Nobilo

Kandidaturu je već najavio i Josip Varvodić, predsjednik Hrvatskog plivačkog savez i kardiokirurg iz KB Dubrava. 

Dragan Primorac se kandidira za šefa Olimpijskog odbora: 'Ima široku podršku'
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ima široku podršku

Primorac je u četvrtak na ovu temu za 24sata izjavio: "U proteklih nekoliko dana vodim intenzivne razgovore s brojnim sportašima i prijateljima iz sporta. Zajednički promišljamo i tražimo najoptimalnija rješenja za budućnost hrvatskog sporta". U nedjelju nije bio dostupan za komentar, ali Nobilo - kojeg je Primorac naslijedio na mjestu predsjednika taekwondo saveza - već je u četvrtak lobirao za njega na sastanku s predstavnicima neolimpijskih sportova koji također glasaju na izvanrednoj skupštini krajem srpnja. 

Nobilo kaže da Primorac ima široku podršku i da će imati više potpisa od potrebnih 10 predsjednika različitih sportskih saveza. Nobilo je objasnio i da je u HOO-u važno imati "kompetentne, afirmirane i dokazane ljude koji nas mogu dobro predstavljati u međunarodnim organizacijama". 

Primorac je prošle godine bio nezavisni predsjednički kandidat HDZ-a. Izbore je izgubio u drugom krugu od Zorana Milanovića.

Dragan PrimoracHrvatski Olimpijski Odbor
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike