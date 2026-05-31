BATA TAP TAP

Barbirov otac brutalno prozvao Ilića nakon sjajnog meča: 'Ne možete ni zamisliti...'

Foto: FNC

Sama borba bila je eksplozivna od prve sekunde

31.5.2026.
17:25
Sportski.net
FNC
Gledali smo sudar divova na FNC 31 eventu. Beogradska Štark Arena ponovno je bila epicentar europske borilačke scene, a Fight Nation Championship (FNC), najbrže rastuća MMA organizacija na Starom kontinentu, donijela je svoju do sada najimpresivniju i najjaču priredbu. Platforma Voyo prenosila je event. Prijenos na platformi Voyo pratili su desetci tisuća gledatelja. Bio je ovo najveći FNC-ev event ikad. 

Jedanaest mečeva, od čega dva za pojas prvaka, držali su publiku na rubu sjedala, a vrhunac je bio godinama iščekivani okršaj za titulu u srednjoj kategoriji između prvaka Đanija Barbira i domaće zvijezde Aleksandra "Jokera" Ilića

Sama borba bila je eksplozivna od prve sekunde. Ilić je dobro otvorio, no borba se ubrzo preselila na parter nakon što se Barbir okliznuo, što je "Joker" pokušao iskoristiti. Uslijedila je napeta izmjena pozicija u kojoj su oba borca bila blizu završetka. Ipak, Barbir je pokazao superiornost na tlu, uhvativši Ilićevu ruku u polugu i prisilivši ga na predaju.

Nakon borbe javio se i Đanijev otac te glazbenik Miroslav Mimo Barbir koji je na svome Facebooku podbo Ilića. "Bata tap tap, Bata tap tap. Ne možete ni zamisliti što mu je je**na starleta radila proteklih 5 godina. Večeras je dobio odgovor", napisao je Barbir stariji na svome profilu i dodatno uzburkao duhove te pokazao kako je ova borba bila više od samog rata u ringu.

Nije nemoguće da vidimo i revanš ubrzo. "Pohvalno je od strane našeg prvaka što je pošteno i korektno odmah ponudio uzvrat Jokeru u Areni u Zagrebu. Ako publika to želi, mislim da to možemo organizirati", kazao je Dražen Forgač nakon eventa.

