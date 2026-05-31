Postavili smo dva pitanja herojima FNC-ovog spektakla u Beogradu

Nakon spektakularnog FNC 31 eventa u beogradskoj Areni, održana je konferencija za medije, a na njoj je reporter Net.hr-a Vehmir Džakmić postavio ključna pitanja.

Na početku je Vehmir pitao pobjednika u glavnom meču večeri Đanija Barbira kako se osjećao kada je najavljivač rekao njegovo ime i kada je krenuo prema kavezu te kako mu je bilo pred 20 tisuća gledatelja u Beogradu koji su navijali za njegovog protivnika Aleksandra Ilića (oko 5.00)

"Mogao sam očekivati svu tu buku, sav taj 'hype' se našao odjednom na jednom mjestu, ali imao sam tri mjeseca da se spremim. Rekao sam da to neće utjecati na mene, a ako će utjecati, može utjecati samo pozitivno", odgovorio je Đani.

Nakon toga je Darka Stošića, koji je spektakularnim nokautom pobijedio Grega Hardyja, upitao kako se osjeća i što idi svojoj budućnosti.

"Fantastično se osjećam i ne mogu vjerovati da ne spavam jer sam obično u 10 prilično 'mrtav' i spavam. Uspio sam održati fokus u svlačionici za meč, a sada nakon meča neću moći zaspati, kao i uvijek. Nakon svakog meča zbog adrenalina nema spavanja", rekao je pa progovorio o planovima:

"Forgy je tu, sjest ćemo i vidjeti koji su planovi. Meni je plan bio da odradim tri meča ove godine i, evo, uspio sam završiti ovaj drugi s pobjedom. Apsolutno je moguć treći meč, eventualno u Areni Zagreb. Vidjet ćemo vraća li se Mirko Filipović, hoće li raditi meč s Hatefom... Vidjet ćemo može li se raditi s Hatefom,revanš s Vitasovićem... Za mene nema laganih mečeva, svatko je došao da pobijedi, svatko je motiviran. Ovo je velika organizacija i nitko ne želi doći ovdje da se blamira, da pada. Sve su opcije otvorene."