FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBJAVLJENA SNIMKA /

Potonuo gusarski brod, 148 turista skakalo u more: Prizori su dramatični

Potonuo gusarski brod, 148 turista skakalo u more: Prizori su dramatični
×
Foto: x/screenshot

Svih 148 putnika, među kojima je bilo i dvadesetero djece, moralo je skočiti u more. Srećom, svi su spašeni i sigurno prevezeni na obalu

31.5.2026.
9:10
danas.hr
x/screenshot
VOYO logo
VOYO logo

Izletnički brod "Big Boss Diamond" potonuo je u petak u Turskoj, a 148 putnika moralo je skočiti u Sredozemno more kako bi se spasili, javlja Daily Mail.

Brod, koji je inače uređen u gusarskom stilu, isplovio je iz Marmarisa na redoviti dnevni izlet prema Rajskom otoku, no nedaleko od obale počeo je propuštati vodu, nakon čega su brzo angažirani spasilački timovi.

Svih 148 putnika, među kojima je bilo i dvadesetero djece, moralo je skočiti u more. Srećom, svi su spašeni i sigurno prevezeni na obalu. 

 

 

Na društvenim mrežama osvanule su snimke na kojima se vidi kako turisti skaču s broda dok se naginje na stranu. Potom se vidi kako jarboli, okruženi ostacima broda i drugim plovilima koja stižu u pomoć, vire iznad morske površine. Big Boss Diamond u potpunosti je potonuo u roku od sat vremena. 

'Najveći gusarski brod u Turskoj' 

Tvrtka Yagna Tourism koja upravlja brodom naziva ga "najvećim gusarskim brodom u Turskoj". Ističu da je riječ o obiteljskom brodu za zabavu na kojem, za cijenu od oko 41 eura, putnici mogu uživati u neograničenim količinama koktela, piva i vina. Nudi se i lov na blago, a na brodu se nalazi i DJ.

Nakon incidenta oglasili su se na društvenim mrežama i poručili da su svi dobro i na sigurnom. Dodaju da će izlete nastaviti na brodu "Big Boss Yagna" dok se "Big Boss Diamond ne popravi. 

BrodGusariTurskaTuristi
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike