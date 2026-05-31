Potonuo gusarski brod, 148 turista skakalo u more: Prizori su dramatični

Izletnički brod "Big Boss Diamond" potonuo je u petak u Turskoj, a 148 putnika moralo je skočiti u Sredozemno more kako bi se spasili, javlja Daily Mail.

Brod, koji je inače uređen u gusarskom stilu, isplovio je iz Marmarisa na redoviti dnevni izlet prema Rajskom otoku, no nedaleko od obale počeo je propuštati vodu, nakon čega su brzo angažirani spasilački timovi.

Svih 148 putnika, među kojima je bilo i dvadesetero djece, moralo je skočiti u more. Srećom, svi su spašeni i sigurno prevezeni na obalu.

🇹🇷 In Turkey, a pirate-themed ship with 148 tourists on board sank due to an engine fire.



According to preliminary reports, no one was injured. pic.twitter.com/3N1SBycgxb — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) May 30, 2026

Na društvenim mrežama osvanule su snimke na kojima se vidi kako turisti skaču s broda dok se naginje na stranu. Potom se vidi kako jarboli, okruženi ostacima broda i drugim plovilima koja stižu u pomoć, vire iznad morske površine. Big Boss Diamond u potpunosti je potonuo u roku od sat vremena.

'Najveći gusarski brod u Turskoj'

Tvrtka Yagna Tourism koja upravlja brodom naziva ga "najvećim gusarskim brodom u Turskoj". Ističu da je riječ o obiteljskom brodu za zabavu na kojem, za cijenu od oko 41 eura, putnici mogu uživati u neograničenim količinama koktela, piva i vina. Nudi se i lov na blago, a na brodu se nalazi i DJ.

Nakon incidenta oglasili su se na društvenim mrežama i poručili da su svi dobro i na sigurnom. Dodaju da će izlete nastaviti na brodu "Big Boss Yagna" dok se "Big Boss Diamond ne popravi.