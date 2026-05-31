TEŠKA NESREĆA /

Tragedija kod Donjeg Miholjca: Motociklist udario u radni stroj i poginuo

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ilustracija

Nije imao važeću vozačku dozvolu ni zaštitnu kacigu, a motor je uz to bio tehnički neispravan

31.5.2026.
10:31
Erik Sečić
Hrvat (41) poginuo je u subotu navečer u prometnoj nesreći na državnoj cesti između Donjeg Miholjca i Svetog Đurđa. 

Osječko-baranjska policija izvijestila je da je 41-godišnjak oko 23.00 sati vozio motocikl na dijelu cestu na kojem je zbog radova na rekonstrukciji zabranjen promet svim vozilima. 

Bez vozačke i kacige 

Nije imao važeću vozačku dozvolu ni zaštitnu kacigu, a motor je uz to bio tehnički neispravan, odnosno bez ugrađenih prednjih svjetala. Brzinu nije prilagodio uvjetima i stanju ceste te je naletio na radni stroj. Preminuo je na licu mjesta.

Njegovo tijelo prevezli su u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će se u Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu obaviti obdukcija. 

Prometna NesrećaMotociklistDonji Miholjac
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
