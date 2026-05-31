Tragedija kod Donjeg Miholjca: Motociklist udario u radni stroj i poginuo

Hrvat (41) poginuo je u subotu navečer u prometnoj nesreći na državnoj cesti između Donjeg Miholjca i Svetog Đurđa.

Osječko-baranjska policija izvijestila je da je 41-godišnjak oko 23.00 sati vozio motocikl na dijelu cestu na kojem je zbog radova na rekonstrukciji zabranjen promet svim vozilima.

Bez vozačke i kacige

Nije imao važeću vozačku dozvolu ni zaštitnu kacigu, a motor je uz to bio tehnički neispravan, odnosno bez ugrađenih prednjih svjetala. Brzinu nije prilagodio uvjetima i stanju ceste te je naletio na radni stroj. Preminuo je na licu mjesta.

Njegovo tijelo prevezli su u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će se u Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu obaviti obdukcija.