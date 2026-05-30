Objavljeni detalji nesreće u kojoj je poginuo maturant: Vozač (19) bio je pijan

Zagrebačka policija objavila je u subotu detalje prometne nesreće u kojoj je u noći na petak na području Jastrebarskog poginuo maturant (19).

Tragedija se odvila oko 2.15 satu u mjestu Gornja Reka, dok je automobilom zagrebačkih registarskih oznaka upravljao 19-godišnjak, koji je u organizmu imao 1,24 promila alkohola. Uz njega su u vozilu bile dvije 19-godišnjakinje i 19-godišnjak.

Kretao se Ulicom Gornja Reka u smjeru jugoistoka kad je zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad autom dok je ulazio u lijevi zavoj. Vozilo je u zanošenju sletjelo s kolnika i naletjelo na betonski stup. Automobil je odbačen te je naletio na nasip mekog terena kanala oborinskih voda gdje se i zaustavio.

Mladić poginuo, putnica teže ozlijeđena

Jedan od tri putnika, 19-godišnjak, poginuo je u nesreći, jedna putnica teže je ozlijeđena, a vozač i druga putnica zadobili su lakše ozljede. Putnicama su liječnici pružili pomoć u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, a vozaču u Zavodu za hitnu medicinu. Policija je u priopćenju istaknula kako nijedan od tri putnika nije bio vezan pojasom.

"Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 19-godišnjaka je podnesena kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici zbog postojanja sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. Kaznenog zakona te je predan pritvorskom nadzorniku", navela je policija.

Podsjetimo, mediji su izvijestili da je 19-godišnjak poginuo dok se vraćao s maturalne večere srednjoškolaca iz Jastrebarskog.