Austrijska 'rollercoaster' staza koja je izbacila legende: Spielberg ne prašta nikome

Smještena u srcu slikovitih štajerskih Alpa, staza Red Bull Ring u Spielbergu nije samo vizualno spektakularna. Sa samo deset zavoja i dužinom od 4.318 metara, jedna je od najkraćih u kalendaru Formule 1, no njezina konfiguracija predstavlja ogroman test vještine, hrabrosti i tehničke pripremljenosti bolida. Zbog dramatičnih promjena nadmorske visine i kombinacije dugih ravnica i tehničkih zavoja, krug koji traje jedva 65 sekundi jedan je od najintenzivnijih u sezoni.

Današnja staza treća je inkarnacija na ovoj lokaciji. Originalni Österreichring, domaćin utrka od 1970. do 1987., bio je zastrašujuće brza i opasna konfiguracija koju su vozači obožavali. Nakon niza incidenata i rastućih sigurnosnih briga, staza je zatvorena. Vratila se desetljeće kasnije, skraćena i redizajnirana od strane Hermanna Tilkea kao A1-Ring, da bi nakon 2003. opet pala u zaborav. Spas je stigao zahvaljujući Dietrichu Mateschitzu, suosnivaču Red Bulla, koji je kupio i u potpunosti obnovio kompleks, vrativši Formulu 1 u Austriju 2014. godine.

Krug na Red Bull Ringu započinje relativno kratkom startno-ciljnom ravninom i strmim usponom prema prvom zavoju. Zavoj 1, nazvan Niki Lauda, oštar je desni zavoj i ključna točka za pretjecanje. Budući da se kočenje odvija uzbrdo, vozači mogu kočiti kasnije i agresivnije, no rizik od pogreške uvijek je prisutan. Dobar izlazak je imperativ jer vodi na dugu ravnicu prema trećem zavoju. Zavoj 2 je tek blagi prijelom ulijevo koji se prolazi punim gasom, prije nego što staza dosegne svoj najstrmiji dio s nagibom od čak 12 posto.

Sektor dva počinje najsporijom točkom staze - zavojem 3, poznatim kao Remus. Ovaj oštri desni "hairpin" zavoj glavna je pozornica za duele i napade, a vozači mu prilaze brzinom većom od 310 km/h prije nego što moraju usporiti na samo 70 km/h. Slijedi spust prema zavoju 4 (Rauch), brzom desnom zavoju gdje kočenje na nizbrdici često uzrokuje podupravljanje. Ostatak sektora je tekuća, ritmična sekvenca brzih zavoja 6 i 7, gdje do izražaja dolazi aerodinamička učinkovitost bolida. Ovdje su rubnici posebno agresivni i mogu lako oštetiti ovjes ako ih vozač napadne prejako.

Posljednji dio staze je brzi, adrenalinski spust. Zavoj 9 (Jochen Rindt) je vrlo brzi desni zavoj u koji se ulazi gotovo naslijepo brzinom od oko 250 km/h, zahtijevajući apsolutno povjerenje u bolid. Odmah potom slijedi zavoj 10, desni zavoj na nizbrdici s maksimalnim padom od 9,3 posto. Precizan ulazak ključan je za prijenos brzine na startno-ciljnu ravnicu dugu 626 metara. Upravo su ova posljednja dva zavoja postala ozloglašena zbog problema s granicama staze. Na utrci 2023. godine zabilježeno je čak 47 brisanja krugova u kvalifikacijama, a konačni poredak utrke potvrđen je tek pet sati nakon završetka zbog naknadnih kazni.

Konfiguracija staze, podijeljena na prvi dio koji nagrađuje snagu motora i niski otpor zraka te drugi koji traži visok aerodinamički pritisak, predstavlja inženjerima veliku zagonetku pri postavljanju bolida. Uz to, Red Bull Ring je i fizički iznimno zahtjevan. Vozači trpe bočne sile do 4,7 G, a velike visinske razlike, koje ukupno iznose 63,5 metara, stvaraju značajan pritisak na mišiće vrata. Rijedak zrak na gotovo 700 metara nadmorske visine otežava hlađenje motora i kočnica, dodajući još jedan sloj kompleksnosti.

Sve ove karakteristike čine Spielberg stazom na kojoj je nemoguće pronaći savršen kompromis. To je mjesto gdje se utrke često odlučuju u posljednjim metrima, a preciznost i hrabrost vozača dolaze do punog izražaja, jamčeći gledateljima spektakl iz godine u godinu.