Bivši svjetski prvak otkrio istinu o Hamiltonu: 'Lupio je šakom o stol i dobio što je tražio'

Pobjeda Lewisa Hamiltona na Velikoj nagradi Španjolske nije donijela samo veliko slavlje u Ferrariju, već je ponovno otvorila raspravu o njegovom utjecaju unutar talijanske momčadi. Prema mišljenju bivšeg svjetskog prvaka Damona Hilla, upravo je sedmerostruki prvak odigrao ključnu ulogu u razvoju bolida koji mu danas znatno više odgovara nego na početku suradnje s Ferrarijem.

Gostujući u BBC-jevom podcastu Chequered Flag, Hill je istaknuo kako je Hamilton tijekom posljednjih sezona prolazio kroz jedno od najtežih razdoblja svoje karijere. Nakon kontroverznog završetka sezone 2021. i problema s Mercedesovim bolidima u eri novih tehničkih pravila, mnogi su počeli sumnjati može li se Britanac ponovno vratiti u sam vrh.

„Vidjeli smo sve emocije kroz koje je Lewis prolazio posljednjih godina. Od razočaranja nakon Abu Dhabija pa do razdoblja u kojem nije imao konkurentan bolid u Mercedesu. Bilo je trenutaka kada se činilo da je potpuno izgubio zamah, no sada se vratio i ponovno pobjeđuje“, rekao je Hill.

Bivši svjetski prvak smatra kako je jedan od ključnih razloga Hamiltonova preporoda činjenica da je Ferrari napokon prilagodio bolid njegovim zahtjevima i stilu vožnje.

„Čini mi se da je natjerao Ferrari da ga posluša. Jasno je dao do znanja što mu treba od bolida kako bi mogao voziti na svojoj najvišoj razini. Posebno je važna bila priča oko kočnica, jer upravo je osjećaj pri kočenju jedan od najvažnijih elemenata za svakog vozača“, objasnio je Hill.

Naglasio je kako vozač mora imati potpuno povjerenje u bolid prilikom ulaska u zavoj pri velikim brzinama, a upravo su takvi detalji često presudni u borbi za pobjede.

Prema njegovim riječima, Ferrari je s vremenom prihvatio Hamiltonove sugestije te krenuo u smjeru razvoja koji odgovara njegovim preferencijama.

„Vjerojatno je dovoljno puta lupio šakom o stol i rekao što želi, a Ferrari je na kraju poslušao. Danas se vidi da su krenuli u tom smjeru i rezultati su stigli“, dodao je.

Hill smatra da je takav potez bio i logičan s poslovne strane, s obzirom na golemo ulaganje koje je Ferrari napravio dovođenjem jednog od najvećih vozača u povijesti Formule 1.

„Uložili su ogroman novac i povjerenje u njega. Bilo bi prilično nerazumno da nisu poslušali njegove povratne informacije. Jedino pitanje koje su možda imali bilo je može li još uvijek voziti na najvišoj razini. Trebao im je dokaz da se investicija isplati, a sada su ga dobili“, istaknuo je.

Posebnu ulogu u cijeloj priči, prema Hillovu mišljenju, ima Ferrarijev šef Frederic Vasseur, koji Hamiltona poznaje još od njegovih početaka u motosportu.

„Vasseur je za Lewisa iznimno važan saveznik. Poznaje ga godinama i razumije što mu je potrebno kako bi izvukao maksimum iz sebe. Upravo on može uvjeriti Ferrari da svom vozaču pruži sve uvjete koje traži“, zaključio je Hill.

Hamiltonova pobjeda u Barceloni tako je za mnoge bila više od običnog trijumfa. Bila je to potvrda da Britanac još uvijek pripada samom vrhu Formule 1 te da bi njegova suradnja s Ferrarijem tek mogla donijeti najveće rezultate.